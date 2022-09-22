"Растворяюсь, как сахар в горячем чае": Анна Неплях показала свои голые купания в море

Анна Неплях в блузке и трусиках устроила купание в море / instagram.com/neplyah

Украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях оставила на своей странице в Instagram эротичное и безумно романтическое послание загадочному мужчине.

Она сравнивает его с морем, в которое мечтала бы окунуться, а себя - сахаром в горячем чае, которому так и не терпится раствориться. И, судя по фотографиям к этому любовному письму, она правда старалась это сделать.

И Неплях это удалось: в своей особой изысканное манере, где обнаженное тело сочетается с полной наготой сердца, она снялась в откровенной фотосессии, символизирующей ее своеобразный роман с морем.

На фотографиях модель в белой блузке и кружевных трусиках купается в море, мокрая ткань облегает ее сочную фигуру. На одном из кадров Неплях в промокшем до нитки платье изгибается на черных камнях.

"Я не умею делать что-нибудь наполовину. Меня или заносит на большой скорости вперед, к небесам, или я на "нейтралочке". Но нет ничего хуже, чем всю жизнь прожить на безразличии, так и не почувствовав весь спектр эмоций и ощущений. И так во всем – от работы до любви. Когда мне что-то действительно нравится, я растворяюсь как сахар в горячем чае. Если бы ты только позволил раствориться в тебе полностью, я бы не задумываясь сделала это. В моей песне есть фраза "ты мое море". В тебе столько же глубины, истории, бескрайности и свободы. И к тебе всегда тянет. Ты оборачиваешь своими объятиями, словно море в 40 градусную жару, и тогда кажется, что весь мир подождет… Вот и я жду…", - пишет влюбленная Неплях.

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