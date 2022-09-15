Бывшая жена Виталия Кличко без бюстгальтера покрасовалась в легком сарафане

Наталья Кличко без бюстгальтера позировала в легком сарафане / instagram.com/natalia_klitschko_official

Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко очаровала поклонников ярким и теплым летним кадром. Несмотря на то, что осень уже началась, она все еще щеголяет в открытых платьях.

Так на странице Кличко в Instagram появился снимок, на котором она позирует на песчаном пляже в лучах закатного солнца. Кадр сделан в Германии, и там, похоже, еще вовсю бушует лето.

"Пусть Любовь и Свет всегда будут в вашей жизни", - подписала фото Наталья.

Видео дня

В не по-осеннему теплом кадре женщина предстала без бюстгальтера в белоснежном легком сарафане на тонких бретельках.

Волосы она собрала на затылке, в ушах - длинные серьги в этническом стиле, ниспадающие на ее плечи яркими кисточками.

Наталья Кличко без бюстгальтера позировала в легком сарафане / instagram.com/natalia_klitschko_official

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

Другие новости: