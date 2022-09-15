Бывшая жена Виталия Кличко без бюстгальтера покрасовалась в легком сарафане

Наталья Кличко прогулялась по залитому солнцем пляжу в тончайшем летнем платьице.
Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко очаровала поклонников ярким и теплым летним кадром. Несмотря на то, что осень уже началась, она все еще щеголяет в открытых платьях.
Так на странице Кличко в Instagram появился снимок, на котором она позирует на песчаном пляже в лучах закатного солнца. Кадр сделан в Германии, и там, похоже, еще вовсю бушует лето.
"Пусть Любовь и Свет всегда будут в вашей жизни", - подписала фото Наталья.
В не по-осеннему теплом кадре женщина предстала без бюстгальтера в белоснежном легком сарафане на тонких бретельках.
Волосы она собрала на затылке, в ушах - длинные серьги в этническом стиле, ниспадающие на ее плечи яркими кисточками.
Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.
Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.
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