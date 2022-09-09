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"Ониксовая богиня": 52-летняя Наоми Кэмпбелл украсила обложку глянца в трусах и топлес

9 сентября 2022, 03:37

Черная пантера мира моды вышла на охоту.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл снялась топлес для обложки W Magazine / instagram.com/naomi

Культовый глянцевый журнал W Magazine отмечает свое 50-летие - полвека красоты, моды, искусства, дизайна и самых горячих сплетен об известных личностях.

Чести украшать юбилейную обложку удостоились 17 моделей - лучшие из лучших, которые сделали фэшн-индустрию такой, какой ее знают и боготворят. Не удивительно, что почетное место среди избранных заняла "черная пантера" и главная скандалистка мира моды - Наоми Кэмпбелл.

52-летняя красотка с китайскими, ямайскими и африканскми корнями была в пятерке лучших моделей мира, благодаря которым появилось понятие супермоделей.

Видео дня

На обложке W Magazine Кэмпбелл появится во всей своей царственной красе - в черных трусиках и топлес. Такой нехитрый наряд модель сочетает с платьем "рыболовной сетью", меховой шубой "под леопарда" и ожерельем из огромных бусин, которые едва прикрывают ее соски.

Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.

Также украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.

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