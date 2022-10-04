Анджелина Джоли отреагировала на слухи о романе Брэда Питта с известной красоткой

Джоли отреагировала на слухи о романе Питта и Ратаковски / instagram.com/emrata, ua.depositphotos.com

После того, как в СМИ стали появляться слухи о романе голливудского актера Брэда Питта и американской модели Эмили Ратаковски, общественность взволновало, продолжит ли Анджелина Джоли, бывшая жена Питта, принимать участие в его личной жизни.

Пара актеров подала на развод в 2016 году, и спустя три года, на протяжении которых они устраивали громкие скандалы, суд удовлетворил их заявление. Джоли получила полную опеку над шестью детьми (трое своих и трое усыновленных).

Человек, приближенный к актрисе, рассказал, какой была реакция Джоли на роман Питта и Ратаковски. В издании Hollywood Life инсайдер заявил, что все, что происходит в личной жизни Брэда оставляет Анджелину безразличной до тех пор, пока это не будет касаться ее детей.

"В тот день, когда он придет к ней и скажет, что планирует познакомить кого-то с детьми, она обратит внимание на эту информацию, но до тех пор его романы действительно не представляют для нее никакого интереса", - сообщает издание.

Ранее украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором видно, что она сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. Артистку заподозрили в расставании с Потапом.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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