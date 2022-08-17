Другая женщина или расстояние: таролог рассказала, кем занято сердце Виталия Кличко после развода

Развод Виталия Кличко - таролог рассказала, есть ли у него женщина / instagram.com/natalia_klitschko_official

Бывший профессиональный боксер и мэр Киева Виталий Кличко разводится со своей женой Натальей после 25 лет брака. Причиной расставания оба супруга называют любовь на расстоянии, из-за которой их пути давно разошлись.

Мэр столицы заявляет, что его сердце принадлежит лишь Киеву. Правда ли это, сообщила таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская, рассказывает УНИАН с отсылкой на программу Таня+.

"Сердце занято Киевом, я это подтверждаю. А если говорить о женщине, то вижу, что у них есть какая-то симпатия, но я не вижу, чтобы у них все было по-взрослому и серьезно", - сообщает провидица.

Также она сделала расклад на личную жизнь Владимира Кличко, который, похоже, скрывает от общественности свой роман. "Я не думаю, что у Владимира свободное сердце. Карты говорят, что у него давно есть отношения", - говорит Хомутовская.

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