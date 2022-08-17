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Начинается новая глава: жена Кличко впервые прокомментировала развод

17 августа 2022, 10:37

Супруга Кличко написала теплый пост, где рассказала об отношениях пары.

Виталий Кличко с супругой Натальей
Виталий Кличко с супругой Натальей сообщили о разводе

Супруга мэра украинской столицы Виталия Кличко Наталья, впервые прокомментировала новость о разводе пары.

Как написала она на своей странице в Instagram, развод - это обдуманное, обоюдно принятое решение. "Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути, длинною в 25 лет. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись. Мы вырастили 3-их потрясающих детей и остаёмся для них навсегда их Родителями", - написала Наталья Кличко.

При этом она добавила, что между ними по прежнему "дружеские, полные уважения к друг другу отношения".

"Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Я желаю Виталию только всего самого наилучшего. Новая "глава жизни" начинается", - поделилась жена столичного головы.

Напомним, ранее жена Виталия Кличко Наталья показала свой роскошный дом в Германии.

На своей странице в Instagram Наталья Кличко организовала небольшой рум-тур, а также рассказала о тех вещах, которые она любит.

Виталий Кличко
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