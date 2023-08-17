"Как слон в комнате": 59-летняя Кортни Кокс заставляет бойфренда жениться

Звезда "Друзей" окончательно решила, что статус простой спутницы жизни ее не устраивает.

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Кортни Кокс поставила Джонни МакДейду ультиматум / коллаж: Главред, фото: instagram.com/courteneycoxofficial

В июне следующего года звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс отпразднует 60-летие. Юбилей она рассчитывает встретить либо замужней, либо одинокой.

Такой ультиматум актриса поставила своему бойфренду, клавишнику группы Snow Patrol Джонни МакДейду, с которым состоит в отношениях с 2013 года. Мужчина сделал Кортни предложение руки и сердца в 2014 году, но за 9 лет так и не решил довести начатое до конца.

Инсайдеры сообщили изданию Closer, что эта ситуация очень надоела актрисе, и она поставила перед возлюбленным вопрос ребром. "Между ними замечательные отношения… Но его страх обещания уже кучу лет, как слон в комнате. Кортни устала от качелей типа "женятся, не женятся", ведь Джонни так и не доводит дело до конца. Он обещал пожениться на Кортни много раз, потом "спрыгивал" в последний момент и находил причину отложить это, лишь для того, чтобы потом снова поступить так же", - рассказывает источник.

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Несмотря на прекрасные отношения, Кортни Кокс поставила МакДейда перед фактом - расставание или свадьба.

"Кортни заявила, что это именно то, чего она больше всего хочет перед своим 60-летием. Дело за ним – наконец сказать "да" и надеть обручальное кольцо на палец. Или ей придется двигаться дальше и провести финишную линию. Она любит его, но с нее хватит", - сообщил инсайдер.

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