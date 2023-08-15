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37-летняя актриса Эшли Олсен родила первенца

Анна Подгорная
15 августа 2023, 14:28 обновлено 15 августа, 14:28
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Старшая из близняшек Олсен в конце прошлого года впервые вышла замуж.
Эшли Олсен, Мэри-Кейт Олсен
Эшли Олсен родила первенца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Старшая из сестер-близняшек Олсен Эшли впервые стала мамой. 37-летняя светская львица хранила беременность в секрете. К такой скрытности ее привела оглушительная популярность близняшек Олсен в двухтысячных.

Эшли Олсен родила своего первого ребенка от художника Луи Эйснера, который стал ее мужем в декабре 2022 года. Пара была вместе с 2017 года.

По словам инсайдеров у Эшли и Луи родился мальчик, которого назвали Отто. Молодые родители в восторге от появления первенца. Об этом сообщает издание TMZ. Пресс-служба Олсен рождение Отто пока не комментирует.

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До встречи с мужем у Эшли Олсен было два серьезных романа - с продюсером Мэттом Кэпланом и актером Джастином Барта. С последним она, по слухам, даже была помолвлена, но свадьба так и не состоялась.

Также у старшей из близняшек Олсен были непродолжительные отношения с актером и певцом Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартиано и велогонщиком Лэнсом Армстронгом.

Ранее в СМИ появились новости о том, что Рианна и ASAP Rocky стали родителями во второй раз. Инсайдеры даже раскрыли пол малыша №2, и рассказали, на кого из родителей похож младенец.

Также названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро Лео, который умер в начале июля. Леандро был единственным сыном старшей дочери актера.

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