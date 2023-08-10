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Рианна и ASAP Rocky стали родителями во второй раз - СМИ

Анна Подгорная
10 августа 2023, 20:44 обновлено 10 августа, 20:45
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Инсайдеры не смогли скрыть радостную новость - уже известен пол второго ребенка Рианны.
ASAP Rocky, Рианна
ASAP Rocky и Рианна стали родителями девочки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бизнесвумен, светская львица и певица Рианна во второй раз стала матерью. Рири родила девочку. Об этом сообщает издание Media Take Out с отсылкой на источник в ее близком окружении.

Год назад, в мае 2022 года Рианна и американский репер ASAP Rocky (Раким Ателастон Майерс) впервые стали родителями. У них родился сын - Ризза Ателастон Майерс.

В феврале 2023 года, во время своего выступления на Супербоуле, Рианна продемонстрировала округлый животик, чем сильно удивила не только общественность, но и свою команду, так как про ее беременность никто не догадывался.

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Появление на свет дочери ни Рири, ни ASAP Rocky пока не комментируют. Инсайдер сообщает, что роды у певицы прошли замечательно, и сейчас она вместе с малышкой восстанавливает силы дома в Лос-Анджелесе.

Кроме того девочка уже очень похожа на маму. "Она - вылитая Рианна, даже глаза светлые", - отмечает источник.

Ранее актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал про неизлечимую болезнь, за которую его били в школе. Железный Арни отметил, что в 50-ые годы на его родине воспитание было строгим.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

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