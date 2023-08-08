Трагедия в семье Сандры Буллок: актриса потеряла любовь своей жизни

Актриса Сандра Буллок была счастлива целых восемь лет.

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Сандра Буллок потеряда любимого человека / Коллаж Главред, фото Instagram/sandra.bullock.official,gesinebp

Голливудская актриса Сандра Буллок потеряла своего любимого человека, с которым была счастлива 8 лет.

По информации Page Six, партнер актрисы 57-летний Брайан Рэндалл болел редким заболеванием - боковым амиотрофическим склерозом. Актриса последние три года ухаживала за мужчиной и была с ним рядом.

Сестра актрисы, Гезин Буллок-Прадо, поделилась трогательными моментами из жизни пары. "Я убеждена, что Брай нашел лучшее место для рыбалки на небесах и уже забрасывает свою приманку в бурные реки вместе с лососем", — с улыбкой подписала Гезин фотографию Рэндалла на своей странице в Instagram.

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Кроме того, она рассказала, что Сандра была рядом с ним перед его смертью.

"БАС — жестокая болезнь, но есть некоторое утешение в том, что у него были лучшие опекуны в лице моей замечательной сестры и группы медсестер, которых она собрала, которые помогали ей ухаживать за ним в их доме", — добавила Гесин. — Покойся с миром, Брайан.

На фото - любимый мужчина актрисы:

"С большой грустью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с БАС", — говорится в заявлении его семьи.

"Брайан рано решил сохранить свою борьбу с БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу", - сообщили они.

59-летняя актриса познакомилась с Рэндаллом в январе 2015 года, когда он фотографировал вечеринку по случаю дня рождения ее сына Луи.

Пара начала встречаться несколько месяцев спустя и дебютировала на красной ковровой дорожке в том же году.

Хотя Сандра всегда молчала о своей личной жизни, в декабре 2021 года в "Red Table Talk" она рассказала, что Рэндалл был "любовью ее жизни".

Напомним, ранее стало известно о том, что у Сандры Баллок скоро появится третий ребенок.

Ранее также стало известно о том, что брак двух суперзвезд Голливуда – актера/режиссера Бена Аффлека и актрисы/певицы Дженнифер Лопес – держится на семейной терапии.

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