Шварценеггер рассказал про неизлечимую болезнь, за которую его били в школе

"Терминатор" всю жизнь борется за то, что иным дается без каких-либо усилий.

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Арнольд Шварценеггер признался, что страдает дислексией / ua.depositphotos.com

Герой боевиков, бодибилдер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не производит впечатление слабого, неуверенного в себе человека, который имеет проблемы со школьной скамьи.

Тем не менее, артист на своей странице в Instagram признался, что всю жизнь страдал от неизлечимого неврологического расстройства, за которое в детстве его наказывали. Железный Арни - дислексик, т.е. испытывает непроизвольные трудности при письме и чтении.

"Вот мой секрет: я ужасно читаю. В 1950-х годах в Австрии о неспособности к обучению не говорили, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух в классе, это было просто катастрофой, и меня шлепали линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия", - рассказал он во время анонса автобиографической аудиокниги, которая увидит мир в октябре.

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Также Шварценеггер рассказал, что к каждой своей роли готовился с большой прилежностью, ведь каждый новый сценарий становился для него личным испытанием.

"Когда я готовлюсь к фильму, я перечитываю сценарий снова и снова в течение нескольких месяцев, пока не выучу наизусть каждую строчку. Мне нужно время и повторения, чтобы понять слова", - признается Железный Арни.

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