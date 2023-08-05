Мексиканская дива с античным вайбом: Анджелина Джоли снялась для модного глянца

Бывшая жена Брэда Питта напомнила, за что в свое время ее считали одной из красивейших женщин поколения.

https://stars.glavred.info/meksikanskaya-diva-s-antichnym-vaybom-andzhelina-dzholi-snyalas-dlya-modnogo-glyanca-10491139.html Ссылка скопирована

Анджелина Джоли снялась для мексиканского Elle / ua.depositphotos.com

Блистательная Анджелина Джоли постепенно "оттаивает" после проблем со здоровьем и сложного развода с Брэдом Питтом - еще совсем недавно актриса была практически затворницей, а если появлялась в публичном пространстве, то шокировала своим болезненным видом.

Сейчас Энджи более активна, и выглядит при этом просто великолепно. Доказательством тому является ее новые снимки для мексиканской версии журнала Elle. Фото сделал Герман Ларкин, и поделился ими на своей странице в Instagram.

В выборе образов Джоли также изменила своим привычкам - ранее она все чаще предпочитала темные минималистичные одежды, теперь же актриса перешла на "сторону света".

видео дня

Так в кадре для модной съемки она позировала с легким макияжем и распущенными волосами. В качестве наряда Энджи выбрала белоснежное платье с V-образным вырезом, которое напоминает греческую тогу. Единственным украшением актрисы было сдержанное кольцо из светлого металла на безымянном пальце.

Ранее сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы, которая ранее сообщила о приостановке музыкальной карьеры из-за редкой, неизлечимой болезни.

Также актриса и светская львица Линдси Лохан показала свое тело через две недели после родов - честные фото вдохновили и саму артистку, и ее поклонников не стесняться несовершенств.

Другие новости: