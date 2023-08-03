Линдси Лохан показала свое тело через две недели после родов

Голливудская актриса Линдси Лохан не постеснялась показать, как выглядит ее тело, всего через две недели после родов.
На своей странице в Instagram выложила собственное фото, где она выглядит немного уставшей, но счастливой.
"Я так горжусь тем, что это тело смогло сделать за месяцы беременности, а теперь и за восстановление. Рождение ребенка - самая большая радость в мире!" - написала актриса.
На фото - счастливая молодая мамочка Линдси Лохан:
Напомним, ранее стало известно о том, что американская актриса Линдси Лохан ожидает первенца. Актриса готовилась к родам в Дубае, куда приехали ее родители и братья с сестрами.
Главред также писал о том, что ранее Линдси Лохан, которая недавно объявила о том, что ждет своего первого ребенка, показала, как будет выглядеть детская комната малыша.
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