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Линдси Лохан показала свое тело через две недели после родов

Алена Кюпели
3 августа 2023, 14:26 обновлено 3 августа, 14:44
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Актриса Линдси Лохан не постеснялась показать честное фото.
Линдси Лохан выглядит прекрасно после родов
Линдси Лохан выглядит прекрасно после родов / Коллаж Главред, фото Instagram/lindsaylohan

Голливудская актриса Линдси Лохан не постеснялась показать, как выглядит ее тело, всего через две недели после родов.

На своей странице в Instagram выложила собственное фото, где она выглядит немного уставшей, но счастливой.

"Я так горжусь тем, что это тело смогло сделать за месяцы беременности, а теперь и за восстановление. Рождение ребенка - самая большая радость в мире!" - написала актриса.

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На фото - счастливая молодая мамочка Линдси Лохан:

Напомним, ранее стало известно о том, что американская актриса Линдси Лохан ожидает первенца. Актриса готовилась к родам в Дубае, куда приехали ее родители и братья с сестрами.

Главред также писал о том, что ранее Линдси Лохан, которая недавно объявила о том, что ждет своего первого ребенка, показала, как будет выглядеть детская комната малыша.

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