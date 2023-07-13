Сильно беременная Линдси Лохан показала детскую для своего малыша

Голливудская актриса Линдси Лохан, которая недавно объявила о том, что ждет своего первого ребенка, показала, как будет выглядеть детская комната малыша.
По информации издания Page Six, главная идея комнаты - пляж.
"Я так рада показать вам мою детскую и коллекцию, которую я разработала. Все вдохновлено пляжем и так мирно и игриво", - добавила актриса. В заключение 37-летняя Лохан назвала это пространство "мечтой".
В публикации в социальных сетях певица поглаживала свой большой живот в белом платье, стоя перед фреской на берегу моря, детской кроваткой с аэромобилем и гигантским плюшевым мишкой.
Напомним, ранее стало известно, что похоже, роль мамы очень нравится звезде "Дрянных девчонок", и своим счастьем она готова поделиться с миром.
Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.
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