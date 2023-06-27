Рожать будет в Эмиратах: Линдси Лохан рассекретила пол своего первого ребенка

Голливудская актриса Линдси Лохан, звезда комедий 1990-2000 годов, совсем скоро родит первенца. Как сообщает портал TMZ, 36-летняя актриса и ее возлюбленный, арабский коммерсант Бадер Шаммас, в конце лета ждут появления на свет сына.
Поскольку пара уже несколько лет проживает в ОАЭ, Лохан будет рожать в частной клинике в городе Дубай.
"Мать Линдси, Дина, будет рядом с ней в Дубае во время родов. И некоторые из братьев и сестер актрисы также приедут за границу, чтобы встретить своего нового племянника", – рассказал источник из окружения актрисы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.
Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.
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