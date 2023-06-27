Рожать будет в Эмиратах: Линдси Лохан рассекретила пол своего первого ребенка

Линдси Лохан ожидает первенца. Актриса готовится к родам в Дубае, куда приедут ее родители и братья с сестрами.

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Линдси Лохан беременная / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Голливудская актриса Линдси Лохан, звезда комедий 1990-2000 годов, совсем скоро родит первенца. Как сообщает портал TMZ, 36-летняя актриса и ее возлюбленный, арабский коммерсант Бадер Шаммас, в конце лета ждут появления на свет сына.

Поскольку пара уже несколько лет проживает в ОАЭ, Лохан будет рожать в частной клинике в городе Дубай.

"Мать Линдси, Дина, будет рядом с ней в Дубае во время родов. И некоторые из братьев и сестер актрисы также приедут за границу, чтобы встретить своего нового племянника", – рассказал источник из окружения актрисы.

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