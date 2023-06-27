УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Рожать будет в Эмиратах: Линдси Лохан рассекретила пол своего первого ребенка

Дмитрий Видоменко
27 июня 2023, 22:52 обновлено 27 июня, 22:52
19
Линдси Лохан ожидает первенца. Актриса готовится к родам в Дубае, куда приедут ее родители и братья с сестрами.
Линсей Лохан беременная
Линдси Лохан беременная / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Голливудская актриса Линдси Лохан, звезда комедий 1990-2000 годов, совсем скоро родит первенца. Как сообщает портал TMZ, 36-летняя актриса и ее возлюбленный, арабский коммерсант Бадер Шаммас, в конце лета ждут появления на свет сына.

Поскольку пара уже несколько лет проживает в ОАЭ, Лохан будет рожать в частной клинике в городе Дубай.

"Мать Линдси, Дина, будет рядом с ней в Дубае во время родов. И некоторые из братьев и сестер актрисы также приедут за границу, чтобы встретить своего нового племянника", – рассказал источник из окружения актрисы.

видео дня
Лохан, беременность

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

Другие новости:

беременность новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

23:13 Украина
"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

21:03 Украина
Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ: "Будет не один сезон"

Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ: "Будет не один сезон"

20:34 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:16

"Остался последний аргумент": Кулеба рассказал, как Путин может шантажировать Запад

23:13

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

22:58

Гороскоп на июль 2023 для Львов: расставание, задержка в деньгах и большие тратыВидео

22:52

Рожать будет в Эмиратах: Линдси Лохан рассекретила пол своего первого ребенка

22:49

Редкое фото: Елена Кравец показала, как подросли ее двойняшки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:22

В Украине вернули поверку счетчиков газа: как не попасть под штраф

22:16

Гороскоп на июль 2023 для Скорпионов: судьбоносные события, удача и поездкаВидео

22:12

Как правильно – "їхати автобусом" или "на автобусі": Авраменко объяснил дилеммуВидео

21:37

Может не соответствовать нормам: эксперты предложили переименовать Запорожье

Реклама
21:25

Будут "купаться" в деньгах: 5 знаков зодиака будут самыми богатыми в 2024 году

21:03

"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

20:56

Онкобольную Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов

20:53

Русские оккупанты потерпели серию провалов: в Генштабе ВСУ рассказали о боях

20:34

Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ: "Будет не один сезон"

20:30

Киркоров решил "подлизнуть" Путину с Лукашенко, но попался на неграмотности

20:04

Рамина Эсхакзай раскрыла подробности своей личной жизни

19:49

"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

19:46

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:39

Зачем 28 июня обязательно убирали в доме: приметы и запреты дня

19:20

Прекращение выплаты пенсий на карточку: кто из украинцев под угрозой

Реклама
19:20

Для чего Пригожину Лукашенкомнение

19:17

"Забор есть, ставьте палатки": Лукашенко рассказал о лагерях для "вагнеровцев"

19:02

Одежда будет безупречно чистой: 5 лучших способов, как убрать белые разводы после стирки

18:30

Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

18:08

Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

18:04

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

17:50

Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

17:43

"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

17:32

Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

17:22

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:19

Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

17:05

Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

16:57

Юная жена Остапчука показала, как романтично проводит с ним время

16:48

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

16:45

Чмерковский плакал: жена танцора показала свои родыВидео

16:40

Россию "зачистят" от ядерного оружия: эксперт о сценарии начала РФ атомной войны

16:24

Передадут "бесценный опыт": Лукашенко обрадовался "вагнеровцам" в Беларуси

16:10

Завораживающая оптическая иллюзия: нужно найти милую панду

16:08

Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебелиВидео

16:07

Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног

Реклама
16:05

Экс-депутат Госдумы объяснил, когда ополченцы из РДК и Легиона пойдут на МосквуВидео

16:00

Мощная интуиция: три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

15:45

"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

15:29

Когда лучше всего пить молоко: сведения о белом лакомстве наверняка удивят

15:24

Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в УкраинуВидео

15:18

Угрозы ударов РФ по странам НАТО: экс-депутат Госдумы объяснил шантаж ПутинаВидео

15:09

Как быстро почистить картошку от грязи: хитрости, которые облегчат вам жизнь

14:56

"Путин не справился": генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву – Небоженко

14:55

Пока Кейт не видит: принц Уильям крепко обнимался с "перчинкой" из Spice GirlsВидео

14:41

Средство есть у всех: эксперт рассказал, как очистить застарелый жир в духовке

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять