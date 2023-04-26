Эпатажная Линдси Лохан впервые показала беременный животик

Похоже, роль мамы очень нравится звезде "Дрянных девчонок", и своим счастьем она готова поделиться с миром.

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Линдси Лохан и Бадер Шаммас скоро впервые станут родителями / instagram.com/lindsaylohan

36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан в марте этого года объявила, что ожидает первенца. После того, как она чуть более года назад вышла замуж з арабского финансиста Бадера Шаммаса, у скандальной артистки появилось желание вить семейное гнездышко.

Новые отношения стали для Лохан спасением - большую часть жизни она провела в скандалах, связанных с ее зависимостью от алкоголя и наркотиков. Уже несколько лет она трезва, и успешно возвращается в реальную жизнь.

Недавно на своей странице в Instagram Линдси опубликовала свое первое фото с беременным животиком - она сделала сэлфи в высоком зеркале в свободном вязанном бело-оливковом платье. Беременность актрисы все еще не сильно заметна, но ее формы уже значительно округлились.

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Лохан не стала комментировать новый снимок в роли будущей матери, однако заметно, что она находится в благостном расположении духа и посылает фанатам воздушные поцелуи.

Пол ребенка и срок беременности Линдси Лохан и Бадер Шаммас пока держат в секрете.

Линдси Лохан похвасталась округлившимся животиком / instagram.com/lindsaylohan

Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роле в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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