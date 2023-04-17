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Подловили в магазине: стал известен пол второго ребенка Рианны

Алена Кюпели
17 апреля 2023, 13:22 обновлено 17 апреля, 13:31
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Певица Рианна неожиданно выдала свой главный секрет, рассматривая одежду определенного цвета.
Рианна, A$AP Rocky
Рианна, A$AP Rocky / instagram.com/badgalriri

Певица Рианна дала фанатам важную информацию о поле своего второго ребенка от бойфренда A$AP Rocky во время недавнего похода по магазинам.

Как сообщает The Sun, звезда объявила о своей беременности во время Суперкубка 2023 года, но не поделилась подробностями, связанными с беременностью.

Между тем, 35-летнюю певицу заметили в Западном Голливуде, где она покупала детскую одежду.

видео дня

Фото певицы с детскими вещами можно посмотреть тут>>>

Она заглянула в магазин Couture Kids, чтобы просмотреть стеллажи, и в какой-то момент взяла предмет, который несколько фанатов восприняли как намек на пол ее будущего ребенка.

Рианна была замечена стоящей с продавцом, который держал в руках крошечный розовый комбинезон.

Сама певица была одета в сине-черную куртку, черный топ с белыми деталями вокруг выреза и мешковатые черные брюки.

Напомним, ранее Рианна огорошила новостью: она ждет второго ребенка. Новость подтвердил ее представитель газете Hollywood Reporter в воскресенье.

Эта новость появилась всего через несколько секунд после того, как 34-летняя певица вызвала слухи о беременности во время своего шоу в перерыве Суперкубка LVII, где выступила в облегающем красном комбинезоне.

Напомним, ранее популярная певица Рианна появилась во время пресс-конференции Суперкубка 2023 года в США.

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