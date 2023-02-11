Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешками

Барбадосская певица Рианна выгуляла очень стильный лук.

Беременная Рианна показала живот топлес / instagram.com/badgalriri

Популярная певица Рианна появилась во время пресс-конференции Суперкубка 2023 года в США.

По информации Page Six, округлившаяся после родов певица была одета в кожаную куртку, платье и оригинальные босоножки, тесно обтягивающие ее пухлые ножки. Конференция была посвящена ее будущему выступлению на Super Bowl.

Рири призналась, что дала согласие на это через три месяца после рождения первенца и колебалась, правильно ли она приняла это решение.

Фото модного лука певицы можно посмотреть тут.

"У меня же прошло только три месяца после родов. Я реально должна сейчас принимать такие глобальные решения? Я могу об этом пожалеть. Но когда ты становишься мамой, то просто происходит что-то такое, что ты чувствуешь, будто способна горы свернуть, ты можешь сделать что-нибудь", - поделилась певица.

Она подчеркнула, что для нее очень важно представить на сцене Super Bowl родной Барбадос, всех иммигрантов и темнокожих женщин, и важно, чтобы это выступление увидел ее ребенок.

Напомним, ранее певица Рианна наконец-то показала своего сына, которого она родила от ее бойфренда, реппера A$AP Rocky.

Как сообщает издание Page Six, 34-летняя певица впервые запостила фото своего 7-месячного сына в видео TikTok в субботу.

Первый клип певица подписала словом "Взломано".

Кроме того, в мае 2022 года репер A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустил видеоклип под названием D.M.B., в котором он якобы делает предложение своей подруге, американской певице барбадосского происхождения Рианне.

В кадре Раким золотыми гриллзами (металлические декоративные накладки на зубы - прим. редактора) спросил у Рири, выйдет ли она за него, на что певица такими же золотыми гриллзами, но с бриллиантами, ответила: "Да".

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