Рианна обтянула пухлые ножки кожаными ремешками

Популярная певица Рианна появилась во время пресс-конференции Суперкубка 2023 года в США.
По информации Page Six, округлившаяся после родов певица была одета в кожаную куртку, платье и оригинальные босоножки, тесно обтягивающие ее пухлые ножки. Конференция была посвящена ее будущему выступлению на Super Bowl.
Рири призналась, что дала согласие на это через три месяца после рождения первенца и колебалась, правильно ли она приняла это решение.
Фото модного лука певицы можно посмотреть тут.
"У меня же прошло только три месяца после родов. Я реально должна сейчас принимать такие глобальные решения? Я могу об этом пожалеть. Но когда ты становишься мамой, то просто происходит что-то такое, что ты чувствуешь, будто способна горы свернуть, ты можешь сделать что-нибудь", - поделилась певица.
Она подчеркнула, что для нее очень важно представить на сцене Super Bowl родной Барбадос, всех иммигрантов и темнокожих женщин, и важно, чтобы это выступление увидел ее ребенок.
Напомним, ранее певица Рианна наконец-то показала своего сына, которого она родила от ее бойфренда, реппера A$AP Rocky.
Как сообщает издание Page Six, 34-летняя певица впервые запостила фото своего 7-месячного сына в видео TikTok в субботу.
Первый клип певица подписала словом "Взломано".
Кроме того, в мае 2022 года репер A$AP Rocky (Раким Майерс) выпустил видеоклип под названием D.M.B., в котором он якобы делает предложение своей подруге, американской певице барбадосского происхождения Рианне.
В кадре Раким золотыми гриллзами (металлические декоративные накладки на зубы - прим. редактора) спросил у Рири, выйдет ли она за него, на что певица такими же золотыми гриллзами, но с бриллиантами, ответила: "Да".
Вас также может заинтересовать:
- Рианна в зажигательном танце показала сочные ягодицы крупным планом
- На грани: Рианна выгуляла умопомрачительно обтягивающее платье
- Рианна вышла замуж за отца своего ребенка и отказалась от брачного контракта