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"Кудряшка Сью" Элисон Портер вышла замуж за друга детства

Анна Подгорная
17 апреля 2023, 14:10 обновлено 17 апреля, 14:14
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На двоих у пары трое детей, вместе они большую часть своей сознательной жизни.
Элисон Портер с семьей
Элисон Портер вышла замуж за Джастина Де Вера / instagram.com/iam_alisanporter, imdb.com

Американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роле в фильме "Кудряшка Сью" (1991) соединила себя узами брака с танцором Джастином Де Вера.

Элисон и Джастин дружили с детства, но лишь в 2018 году они поняли, что их дружба всегда была чем-то большим. С тех пор пара вместе. У них есть общий ребенок - дочь по имени Шайло Би (2021 г. р.), также они воспитывают двоих детей Портер от предыдущего брака - сына Мейсона Блейза (2012 г. р.) и дочь Арию Сейдж (2014 г. р.). "Я думаю, что и я и Джастин были так долго лучшими друзьями, что это просто стало следующим шагом", - признается Портер в интервью для журнала People про свадьбу.

Пара отметила - их сложно назвать большими традиционалистами, поэтому и церемония бракосочетания была в "их стиле" - в Садах Венеры в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Это была небольшая свадьба в кругу самых близких.

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Несмотря на головокружительный успех Элисон Портер, как киноактрисы после "Кудряшки", уже в 1994 году 13-летняя артистка решила, что ее место на сцене, а не на съемочной площадке. Она играла в мюзиклах, а также совершенствовала свой вокал. Сейчас она позиционирует себя больше певицей, чем актрисой. В 2016 она даже выиграла 10 сезон американской версии шоу "Голос" (в составе команды Кристины Агилеры).

Ранее стало известно, что американская актриса, двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", Хилари Суонк в возрасте 48 лет впервые стала мамой.

Также появилась новость о том, что певица и 12-кратный лауреат премии "Грэмми" Тейлор Свифт рассталась с бойфрендом-актером после 6 лет романтических отношений.

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