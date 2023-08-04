УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

Алена Кюпели
4 августа 2023, 09:45 обновлено 4 августа, 09:52
82
Известно, что лекарств от болезни Селин Дион пока не существует.
Селин Дион страдает от редкого заболевания
Селин Дион страдает от редкого заболевания / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

Сестра Селин Дион, Клодетт Дион, поделилась новостями о здоровье певицы после того, как ей поставили диагноз "Stiff-person syndrome" (Синдром скованного человека - авт.), из-за которого она отменила свое мировое турне.

В беседе с Le Journal de Montreal Клодетт сказала, что 55-летняя Селин находится под присмотром их сестры Линды и тесно сотрудничает с исследователями, специализирующимися на редком заболевании, пишет The Daily Mail.

"Мы не можем найти какое-либо лекарство, которое работает, но важно иметь надежду", — заявила она на этой неделе.

видео дня

"Честно говоря, я думаю, что ей в основном нужен отдых. Она всегда делает все возможное во время выступления, она всегда старается быть лучшей. В какой-то момент ваше сердце и ваше тело пытаются вам что-то сказать. Важно прислушаться к нему", - добавляет она.

Синдром скованного человека — это неизлечимое неврологическое состояние, которое приводит к неконтролируемым мышечным спазмам. Это затрагивает только одного из каждого миллиона человек.

Тем не менее, Селин "как можно больше прислушивалась к мнению лучших исследователей в области этого редкого заболевания", и семья "верит", что однажды она найдет средство реабилитации, которое позволит ей вернуться на сцену.

"Выступление у нее в крови, она дисциплинирована во всех сферах своей жизни", — добавила Клодетт.

Когда она не может поговорить один на один с Селин, Линда сообщает Клодетт новости о состоянии здоровья, которая сейчас живет с певицей в ее доме в Лас-Вегасе.

"Когда я звоню Селин и она занята, я говорю со своей сестрой Линдой, которая живет с ней, и говорит мне, что она усердно работает", — сказала она изданию.

Отметим, что в мае стало известно о том, что она отменяет свое мировое турне из-за проблем со здоровьем. Ранее она отложила запланированные выступления после того, как в декабре 2022 года публично поделилась своим диагнозом.

Селин объявила через Instagram, что с "огромным разочарованием" она не сможет выступить в своем мировом турне. "С огромным разочарованием мы вынуждены объявить сегодня об отмене мирового турне Courage", — написала она.

"Несправедливо по отношению к вам продолжать откладывать выступления, и хотя это разбивает мне сердце, будет лучше, если мы отменим все сейчас, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену. Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь… и я не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова!" - заявила тогда звезда.

Напомним, в декабре Селин сообщила, что у нее диагностировали редкое неврологическое расстройство, из-за которого мышцы неконтролируемо напрягаются, что в конечном итоге превращает больных в "человеческие статуи", поскольку спазмы постепенно блокируют тело в жестком положении, в результате чего больные не могут ходить или говорить.

Хотя нет лекарства от синдрома скованности, существуют методы лечения, которые замедляют его прогрессирование, и Селин призналась, что делает все возможное, чтобы свести к минимуму симптомы.

Еще раньше появилась информация о том, что у Дион возникли проблемы со средним ухом, которые вызывают нарушения слуха и мешают петь.

Вас также может заинтересовать:

Селин Дион новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атаки

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атаки

10:23 Украина
"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

10:01 Украина
Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИ

09:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:23

Дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ: в Сети появились кадры атаки

10:15

В Белгородской и Курской областях вооружили "тероборону": выдали охотничьи ружья

10:01

"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

09:46

Атака дронов на Новороссийск: подбит большой десантный корабль РФ - СМИВидео

09:45

Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:34

Россияне обстреляли ТЦ, церковь больницу в Херсоне: ранены 9 человекВидео

09:18

Польша – об угрозах из Беларуси: вертолеты у границ, без колебания откроем огонь

09:00

Будут серьезные неприятности: астролог назвал дни, когда не стоит никуда ехать

08:35

В Крыму гремели мощные взрывы: Феодосию атаковали дроныВидео

Реклама
08:28

ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска, враг постепенно отступает – NYT

08:25

Почему Польша и Украина окончательно не поссорятсямнение

08:02

Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам - травма, Весы - с деньгами будет туго

07:48

Популярная украинская певица показала беременный живот

07:34

"Бавовна" в Новороссийске: дроны атаковали военно-морскую базу РФВидео

06:56

Контрнаступление может иметь успех: в Time назвали условия

05:00

Самая модная прическа 2023: стрижка Hush Cut проста в укладке и круто омолаживаетФото

04:30

"Говорить надо только с РФ": майор запаса ВСУ назвал единственное условие успешных переговоровВидео

04:17

Какой сегодня праздник 4 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Из-за "бавовны" в Крыму оружие к оккупантам идет с опозданием - ОК "Юг"

03:15

Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

Реклама
02:45

"Оживление врага": эксперт раскрыл планы россиян на Купянско-Лиманском направлении

02:20

ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - ГетьманВидео

01:35

Эксперт пояснил, как лучше всего бороться с русскими дронами

00:15

Жена турецкого мачо Озвичита показала великолепную фигуру в джинсовом бикини

03 августа, четверг
23:53

РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

23:27

Мы не будем обстреливать или штурмовать Донецк - майор ВСУВидео

22:50

Москва особенно уязвима, там почти нет ПВО - ГУР

22:42

ВСУ столкнулись с новой проблемой на фронте: оккупанты прибегли к циничному шагу

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жираВидео

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

20:15

Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образВидео

20:07

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

19:58

В Украине наладили мощное производство боеприпасов

19:28

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:10

О последних скандалах в украинско-польских отношенияхмнение

18:50

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

Реклама
18:40

Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне "вбросов" о "любви" к РФ

18:03

Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

17:59

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери - Forbes

17:57

Новые смыслы и секреты DOROFEEVA: тренеры Голосу країни-13 высказались про "слепые прослушивания"

17:35

В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

17:31

В семье Ольги Сумской случилось несчастье

17:29

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

17:28

ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на августВидео

17:26

"Провокация": эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

17:12

Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять