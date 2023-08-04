Неутешительные новости: сестра Селин Дион поделилась новостями о здоровье певицы

Известно, что лекарств от болезни Селин Дион пока не существует.

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Селин Дион страдает от редкого заболевания / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

Сестра Селин Дион, Клодетт Дион, поделилась новостями о здоровье певицы после того, как ей поставили диагноз "Stiff-person syndrome" (Синдром скованного человека - авт.), из-за которого она отменила свое мировое турне.

В беседе с Le Journal de Montreal Клодетт сказала, что 55-летняя Селин находится под присмотром их сестры Линды и тесно сотрудничает с исследователями, специализирующимися на редком заболевании, пишет The Daily Mail.

"Мы не можем найти какое-либо лекарство, которое работает, но важно иметь надежду", — заявила она на этой неделе.

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"Честно говоря, я думаю, что ей в основном нужен отдых. Она всегда делает все возможное во время выступления, она всегда старается быть лучшей. В какой-то момент ваше сердце и ваше тело пытаются вам что-то сказать. Важно прислушаться к нему", - добавляет она.

Синдром скованного человека — это неизлечимое неврологическое состояние, которое приводит к неконтролируемым мышечным спазмам. Это затрагивает только одного из каждого миллиона человек.

Тем не менее, Селин "как можно больше прислушивалась к мнению лучших исследователей в области этого редкого заболевания", и семья "верит", что однажды она найдет средство реабилитации, которое позволит ей вернуться на сцену.

"Выступление у нее в крови, она дисциплинирована во всех сферах своей жизни", — добавила Клодетт.

Когда она не может поговорить один на один с Селин, Линда сообщает Клодетт новости о состоянии здоровья, которая сейчас живет с певицей в ее доме в Лас-Вегасе.

"Когда я звоню Селин и она занята, я говорю со своей сестрой Линдой, которая живет с ней, и говорит мне, что она усердно работает", — сказала она изданию.

Отметим, что в мае стало известно о том, что она отменяет свое мировое турне из-за проблем со здоровьем. Ранее она отложила запланированные выступления после того, как в декабре 2022 года публично поделилась своим диагнозом.

Селин объявила через Instagram, что с "огромным разочарованием" она не сможет выступить в своем мировом турне. "С огромным разочарованием мы вынуждены объявить сегодня об отмене мирового турне Courage", — написала она.

"Несправедливо по отношению к вам продолжать откладывать выступления, и хотя это разбивает мне сердце, будет лучше, если мы отменим все сейчас, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену. Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь… и я не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова!" - заявила тогда звезда.

Напомним, в декабре Селин сообщила, что у нее диагностировали редкое неврологическое расстройство, из-за которого мышцы неконтролируемо напрягаются, что в конечном итоге превращает больных в "человеческие статуи", поскольку спазмы постепенно блокируют тело в жестком положении, в результате чего больные не могут ходить или говорить.

Хотя нет лекарства от синдрома скованности, существуют методы лечения, которые замедляют его прогрессирование, и Селин призналась, что делает все возможное, чтобы свести к минимуму симптомы.

Еще раньше появилась информация о том, что у Дион возникли проблемы со средним ухом, которые вызывают нарушения слуха и мешают петь.

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