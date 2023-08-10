Названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Дрена Де Ниро, мама покойного Лео, призвала не винить ее и остальных родителей в уходе их детей.

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Опубликована официальная причина смерти Леандро Де Ниро / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/drenadeniro

В начале июля стало известно про смерть внука голливудского актера Роберта Де Ниро. 19-летний Леандро Де Ниро был единственным сыном старшей из семи детей артиста Дрены Де Ниро.

По предварительной версии Лео умер в результате несчастного случае. Спустя месяц The New York City Medical Examiner опубликовал окончательную причину смерти - токсичное сочетание запрещенных веществ. Об этом сообщает издание PageSix.

На момент вскрытия в организме Де Ниро были обнаружены фентанил, бромазолам, алпразолам, 7-аминоклоназепам, кетамин и кокаин. Перед смертью парень общался с некой Софией Маркс, которая якобы продала ему наркотические вещества, и была позже арестована в связи с передозировкой Лео.

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После публикации причины смерти сына Дрена Де Ниро столкнулась с волной хейта в Сети из-за его наркотической зависимости. На своей странице в Instagram она призвала не осуждать родителей и их погибших детей, так как наркомания - это болезнь.

Также она намекнула, что наркотики сын начал принимать после тяжелого случая коронавируса. Фентанил - это сильнодействующий опиодный анальгетик, который используют в медицине. Он быстро вызывает привыкание, а главная его опасность состоит в том, что установление летальной дозы препарата в комбинации с другими препаратами, анальгетиками или спиртным практически невозможно. Вероятно, Лео пристрастился к фентанилу во время лечения от ковида, и ситуация просто вышла из-под контроля.

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