УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Анна Подгорная
10 августа 2023, 00:13 обновлено 10 августа, 00:22
2
Дрена Де Ниро, мама покойного Лео, призвала не винить ее и остальных родителей в уходе их детей.
Роберт Де Ниро, Дрена Де Ниро, Лео Де Ниро
Опубликована официальная причина смерти Леандро Де Ниро / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/drenadeniro

В начале июля стало известно про смерть внука голливудского актера Роберта Де Ниро. 19-летний Леандро Де Ниро был единственным сыном старшей из семи детей артиста Дрены Де Ниро.

По предварительной версии Лео умер в результате несчастного случае. Спустя месяц The New York City Medical Examiner опубликовал окончательную причину смерти - токсичное сочетание запрещенных веществ. Об этом сообщает издание PageSix.

На момент вскрытия в организме Де Ниро были обнаружены фентанил, бромазолам, алпразолам, 7-аминоклоназепам, кетамин и кокаин. Перед смертью парень общался с некой Софией Маркс, которая якобы продала ему наркотические вещества, и была позже арестована в связи с передозировкой Лео.

видео дня

После публикации причины смерти сына Дрена Де Ниро столкнулась с волной хейта в Сети из-за его наркотической зависимости. На своей странице в Instagram она призвала не осуждать родителей и их погибших детей, так как наркомания - это болезнь.

Также она намекнула, что наркотики сын начал принимать после тяжелого случая коронавируса. Фентанил - это сильнодействующий опиодный анальгетик, который используют в медицине. Он быстро вызывает привыкание, а главная его опасность состоит в том, что установление летальной дозы препарата в комбинации с другими препаратами, анальгетиками или спиртным практически невозможно. Вероятно, Лео пристрастился к фентанилу во время лечения от ковида, и ситуация просто вышла из-под контроля.

Ранее изможденная Белла Хадид показала пугающее лицо своей болезни - модель взяла перерыв в своей сверхуспешной карьере из-за сложного лечения от болезни Лайма.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

Другие новости:

шоу-бизнес Роберт Де Ниро новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

23:30 Украина
Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

21:43 Украина
Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые

20:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:13

Названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

09 августа, среда
23:30

"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

23:00

Хотел беспредела и грязи: Панин опубликовал личную переписку с Киркоровым

22:34

Вкуснейший грузинский салат из 3 ингредиентов, который разлетается моментально: рецепт удивит всехВидео

22:33

"Вагнеровцы" строят крупную базу возле Украины: эксперт ответил, что задумала РФВидео

Россия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – ЗагороднийРоссия в бешенстве, Украине надо бить по Москве, чтобы усилиться на переговорах – Загородний
22:15

Мужественно боролся за свободу Украины: возле Старомайорского погиб 19-летний защитник

21:43

Кабмин утвердил размер доплат во время войны: кому светит до 100 тысяч в месяц

20:52

Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненыеФотоВидео

20:42

Империю по соседству нельзя оставлять потомкаммнение

Реклама
20:33

"Ігоре" или "Ігорю", "Олегу" или "Олеже": Авраменко рассказал о грубой ошибке

20:28

Завод разрабатывал оружие нового поколения: неожиданные детали взрыва под Москвой

20:25

Россияне прибегли к хитростям: раскрыта причина воздушных тревог вечером

20:07

Штормит уже третий день: в Украине затягивается очень сильная магнитная буря

19:35

Зальет дождями и ударит +12: в какие регионы Украины ворвется непогода

19:26

Германия передала Украине еще две установки Patriot: раскрыт пакет помощи

19:16

Встреча Зеленского и Путина: в ОАЭ раскрыли сценарий подготовки и вероятные сроки

19:10

Путин всех переиграл?мнение

19:05

Как узнать, что ты понравился девушке: шесть самых встречающихся признаков

18:29

Тарас Загородний. Украине нужно переносить войну на РоссиюВидеоблоги

18:23

"ВСУ разрушили миф о "второй армии": Подоляк дал совет критикам контрнаступления

Реклама
18:20

Взрыв на оружейном заводе в РФ ударит по вооружению оккупантов: прогноз эксперта

18:15

Что сделать 11 августа, чтобы здоровья стало крепким: приметы и запреты

18:14

Как узнать свою судьбу по числу имени - персональный код и его трактовка

18:10

Почему в Голландии не закрывают окна: страшные исторические последствия

17:49

Оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на ДнепреВидео

17:29

Почему на ночь нужно закрывать окна шторами: неожиданный ответ удивит наповал

17:25

Враг получил по зубам на юге: ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов

17:05

Ваш IQ выше среднего, если вы сможете найти вора в больнице за 8 секунд

16:55

Взрывы на оружейном заводе в РФ: у Зеленского язвительно ответили россиянам

16:47

Головоломка, которая сломает ваш мозг: надо найти собаку в парке за 7 секунд

16:41

От убийц до вымогателей: в Тюмени уже сто могил уничтоженных в Украине наемников

16:20

"Роскошные цветы, как из магазина": как вырастить розу из засохшего букета

15:52

Какие самые добрые знаки зодиака: три представителя круга порадуют любого

15:50

"Будем мочить Черноморский флот": эксперт раскрыл, как Украина разблокирует порты

15:40

Какую рыбу лучше всего делать в кляре: как приготовить хрустящие кусочки

15:15

Детская математическая головоломка, которую решит не каждый взрослый

14:56

Не все верующие об этом знают: что делать, когда бьют колокола

14:42

Мощный прилет в Новой Каховке: ВСУ взорвали пункт управления войск РФВидео

14:29

Что приносит в дом цветок женское счастье: как поставить, чтобы жизнь улучшилась

14:24

Как нельзя заряжать свой телефон: ошибки при зарядке смартфона

Реклама
14:24

"Она у меня первая": Мирошниченко рассказал, про начало его отношений с женой

14:21

Общины обратились в Кабмин для компенсации за тарифы на тепло: под угрозой оказались 11,5 млн украинцев

14:09

Какие линии на руке что означают: простой способ узнать, что нас ждет

14:09

Кругом мерещатся враги: Шойгу испугался Запада и грозится усилением войны

14:04

Пари или любовь: 1+1 Украина покажет украинско-латвийский сериал "Стальные нервы"Видео

13:57

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

13:51

Только самый узкий круг людей: Зеленский провел срочную Ставку в специальном формате

13:41

Газетка в помощь: почему в СССР не было туалетной бумаги

12:59

В Генштабе опровергли информацию о рейде и прорыве ВСУ на Херсонщине

12:53

Бандуристка Kruть впервые показала жуткие шрамы после несчастного случая

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять