Изможденная Белла Хадид показала пугающее лицо своей болезни

Хадид-младшая рассказала про тяжелое лечение от болезни Лайма, из-за которого она временно покинула подиум.

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Белла Хадид показала, как проходит лечение от болезни Лайма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bellahadid

26-летняя супермодель Белла Хадид своим внезапным исчезновением из мира фэшн и социальных сетей породила немало сплетен и домыслов. Многие были убеждены, что манекенщица тяжело переживает разрыв со своим бойфрендом, режиссером и арт-директором Марком Кальманом, из-за чего стала злоупотреблять алкоголем и якобы даже легла в клинику.

Больница сейчас в жизни Хадид и правда присутствует, однако не как помощь в лечении зависимостей. Последние несколько месяцев она лечится от обострения болезни Лайма, которую ей впервые диагностировали в 2012 году.

Белла на своей странице в Instagram показала серию душераздирающих снимков - она выглядит изможденной, уставшей и практически не появляется без капельницы в руке. При этом она отметила, что старалась выбрать самые позитивные фото, чтобы не показывать всю ту боль, которую она переживает сейчас.

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Впрочем, модель спешит заверить поклонников - с ней все будет хорошо. Непростой период ей помогает пережить семья и питомец - собака по кличке Глиззи Пи. Бинс или Петуния.

"Маленькая я, которая страдала, так гордилась бы взрослой мной за то, что я не отказалась от себя. ... Вселенная работает самым болезненным и прекрасным образом, но я должна сказать, что если вы боретесь, то все наладится. Я обещаю. Сделайте шаг в сторону, оставайтесь сильными, верьте в свой путь, идите к своей истине, и тучи начнут рассеиваться. У меня так много благодарности и планов на жизнь! Эти 100+ дней Лайма, хроническая болезнь, лечение коинфекции, почти 15 лет невидимых страданий, все это стоило того, если я смогу, даст Бог, прожить всю жизнь, распространяя любовь, и по-настоящему стать собой. Впервые в жизни", - также поделилась размышлениями про болезнь Белла Хадид.

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