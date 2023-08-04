Рики Мартин нарушил молчание и откровенно рассказал о своем разводе

51-летний легендарный латиноамериканский поп-певец Рики Мартин впервые публично высказался о своем разводе с художником Джваном Йосефом. Об этом пишет портал Hola!
Певец заявил, что решение расторгнуть их брак не было "недавним".
"Когда общественность узнала, мы уже прошли через процесс скорби", — сказал Мартин.
"Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая", — сказал он.
Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".
До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.
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