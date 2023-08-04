Рики Мартин нарушил молчание и откровенно рассказал о своем разводе

Рики Мартин нарушил молчание касательно разрыва своего 6-летнего брака с художником Джваном Йосефом и рассказал, Когда они решили развестись.

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Рики Мартин говорит, что решение о разводе назревало давно / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

51-летний легендарный латиноамериканский поп-певец Рики Мартин впервые публично высказался о своем разводе с художником Джваном Йосефом. Об этом пишет портал Hola!

Певец заявил, что решение расторгнуть их брак не было "недавним".

"Когда общественность узнала, мы уже прошли через процесс скорби", — сказал Мартин.

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"Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая", — сказал он.

Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

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