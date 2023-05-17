Потап расставил точки над "i" по поводу своего развода с Каменских

Популярный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, развеял все слухи о разводе с Настей Каменских.

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Потап и Настя Каменских / коллаж Главред, фото УНИАН

Рэпер и продюсер Потап (он же Алексей Потапенко) прямо прокомментировал слухи о его разводе с поп-певицей Настей Каменских, которые весной нынешнего года начали активно муссироваться в украинском сегменте Сети. Свое видение ситуации он озвучил в интервью ТСН.

"Слухи всегда были, есть и будут. И я к ним давно привык. Но на этот раз я даже удивился: неужели люди решили, что мы не вместе только потому, что мы не выкладывали общие фото? Если вы чего-то не видите в социальных сетях – это не значит, что этого нет. Жизнь – это не только Instagram. Мы с Настей вместе настолько тесно, как никогда. Но предпочитаем фокусировать свое внимание на других делах. Я очень горжусь ее деятельностью. Помогаю ей всем, чем могу. И она поддерживает меня в это тяжелое время. В нашей семье все в порядке. Мы любим друг друга. Любим и продолжаем скучать друг за другом, когда мы в разлуке", – сказал Потап.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

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"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг категорически.

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