"Вы узнаете первыми": Каменских рассказала, верит ли в измену Потапа и планирует ли развод

Певица Настя Каменских рассказала, в каких отношениях она сейчас находится со своим мужем - рэпером и продюсером Потапом.

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Настя Каменских и Потап / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских прокомментировала слухи о том, что она якобы разводится со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом из-за его неверности. Свое видение ситуации артистка озвучила в интервью проекту ЖВЛ на телеканале "1+1".

"Мы не разводимся с мужем, не развелись и не разведемся. Пока что точно. Когда мы захотим что-то подобное сказать, поверьте, вы узнаете первыми. Мы, как тандем, пытаемся друг друга поддерживать, у нас ничего не изменилось, все хорошо", – сказала она.

Певица утверждает, что она с мужем пытается поддерживать друг друга и сохранять теплые отношения в нынешние сложные времена.

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Каменских говорит, что недавние заявления певицы Gip C о том, что Потапенко якобы ее домогался − "хайп" и желание построить успешную карьеру с помощью имен известных людей.

"Мы с Лешей такие артисты, мы всегда строили нашу карьеру с помощью таланта и труда. Кто-то делает это иным способом, пытается за счет чужого имени и славы себе сделать пиар. Могу разочаровать этих людей, потому что в перспективе результат будет очень маленьким. Чем-то это нужно будет подкреплять. Была вспышка, немножко об этом поговорят и все", – подытожила певица.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

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