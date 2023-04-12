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Грустные новости: Каменских случайно выдала правду про отношения с Потапом

Алена Кюпели
12 апреля 2023, 11:51 обновлено 12 апреля, 12:15
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Журналист "слил" собственную переписку с Настей Каменских. Фото попало в сеть.
Настя Каменских, Потап
Настя Каменских, Потап / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Анастасия Каменских, которая тщательно скрывает информацию относительно отношений с ее мужем, продюсером и исполнителем Потапом, неожиданно проговорилась о том, что же на самом деле происходит у пары.

Так, в распоряжении издания ТСН оказалась личная переписка звезды с неким представителем СМИ. Тот попросил Настю спросить кое-что у Потапа. Между тем, Каменских ответила, что не сможет этого сделать, так как пара уже не вместе.

"Привет! Мы же сейчас не вместе", - ответила она.

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Грустные новости: Каменских случайно выдала правду про отношения с Потапом
Переписка Насти Каменских. Фото ТСН

Слухи о том, что пара не вместе, ходят уже давно. С начала военного вторжения России в Украину, пара долгое время находилась в Испании. Позже в Украину вернулась только Настя, которая сейчас много гастролирует, помогает ВСУ.

Потап же несколько месяцев после возвращения Насти находился в Испании, а потом также вернулся в Украину.

Отметим, что с тех пор пара не публикует совместных снимков, а также не появляется вместе на мероприятиях.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов на своем одноименном YouTube канале "слил" эксклюзив, который касается звездной пары - Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).

В частности, блогер сообщил, что пара тайно запустила процесс развода. Причиной распада красивой звездной пары якобы стала измена Потапа. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Ранее также украинская певица Настя Каменских сообщила, что ей требуется срочная медицинская помощь. Без должного ухода она может потерять свой восхитительный талант. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Охрипшая Каменских в видеообращении к поклонникам сообщила, что на ее голосовых связках появилось новообразование, которое мешает ей петь.

Также ранее жена Потапа показала, как сейчас выглядит ее фигура после слухов о разводе и резком наборе веса - удачно подобранный концертный наряд подчеркивает необходимое и скрывает лишнее.

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Настя Каменских Потап
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