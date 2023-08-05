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Несгибаемая: Мадонна вернулась к подготовке всемирных гастролей

Дмитрий Видоменко
5 августа 2023, 15:02
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Мадонна,по всей видимости, оклемалась от недавней непростой болезни и готова теперь возвращаться к работе - к запланированному всемирному турне.
Мадонна
Мадонна готова вернуться к эстрадной работе / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Легендарная поп-певица Мадонна летом заставила поклонников волноваться за нее – ведь ее без сознания доставили в больницу с мощной бактериальной инфекцией. Но сейчас она, по всей видимости, готова теперь возвращаться к работе. Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.

"Еще раз спасибо за вашу невероятную поддержку и терпение в последние несколько недель! Я рада сообщить, что измененное расписание тура поступит в ближайшие дни! До скорой встречи на заслуженном празднике!", — прокомментировала сообщение певица.

Мадонна должна была начать очередной всемирный концертный тур в прошлом месяце. Но затем у нее развилась тяжелая бактериальная инфекция (из-за которой ее госпитализировали). Поп-иконе пришлось отложить гастроли, и теперь она обещает, что скоро объявит новые даты концертов.

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Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Позднее ее подруга Рози О'Доннелл рассказала, как звезда себя чувствует сейчас. "Она выздоравливает дома - она на самом деле очень сильная", - сказала она.

Западные СМИ сообщают, что недавнее столкновение певицы Мадонны со смертью, было совсем не связано с бактериальной инфекцией - а с передозировкой некими сильнодействующими препаратами.

Однако уже 10 июля 2023 года 64-летнюю артистку заметили во время прогулки с подругой на одной из улиц Нью-Йорка.

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