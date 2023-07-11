"Спасибо за молитвы": Мадонна впервые вышла на связь после реанимации

Мадж показала, как выглядит после тяжелой болезни, а также рассказала, как ее отсутствие скажется на предстоящих гастролях.

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Мадонна показала, как выглядит после бактериальной инфекции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

В конце июня, в канун начала большого мирового турне, американская поп-икона Мадонна попала в реанимацию с острой бактериальной инфекцией. Врачи настаивают на том, что здоровье 64-летней певицы пошатнулось из-за переутомления, СМИ выводят теорию о том, что она употребляла наркотические вещества.

Так или иначе, поклонники Мадж были очень напуганы новостями о тяжелом течении ее болезни. На днях стал известно, что артистку выписали из больницы, и сейчас она восстанавливает силы дома.

В связи с состоянием здоровья, график ее мирового турне претерпел значительных изменений. Об этом рассказала сама Мадонна на своей странице в Instagram. Также она показала, как выглядит после больницы, и озвучила слова благодарности всем, кто молился о ее здоровье, а также коллегам, которые работали над созданием тура.

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"Спасибо за вашу положительную энергию, молитвы и исцеляющие, подбадривающие слова. Я чувствовала вашу любовь. Сейчас я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в моей жизни. Моя первая мысль, когда я очнулась в больнице, была про детей. Вторая - что я не хочу разочаровывать всех тех, кто купил билеты на мои выступления. Еще я не хочу подводить тех людей, которые вместе со мной без устали трудились на протяжении последних месяцев над созданием моего шоу. Ненавижу кого-то разочаровывать. Сейчас я сфокусировалась на своем здоровье, мне нужно окрепнуть. И я уверяю вас, я вернусь к вам так быстро как только сумею! Сейчас в планах изменить график выступлений в Северной Америке, и начать в Европе уже в октябре. Я очень благодарна за вашу заботу и поддержку", - пишет Мадонна.

Мадонна показала, как выглядит после бактериальной инфекции / instagram.com/madonna

Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила четверых детей.

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