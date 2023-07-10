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Мадонна впервые после реанимации показалась на людях: как выглядит звезда

Дмитрий Видоменко
10 июля 2023, 11:46 обновлено 10 июля, 11:46
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64-летнюю легенду мировой поп-музыки Мадонну впервые сфотографировали после выписки из больницы.
Мадонна
Мадонна спокойно прогуливалась по Нью-Йорку / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Американская легендарная поп-певица Мадонна, по всей вероятности, крайне быстро восстанавливается после недавнего ухудшения здоровья. Об этом сообщает портал Page Six.

64-летнюю артистку заметили во время прогулки с подругой на одной из улиц Нью-Йорка. Кадры с Мадонной, наряженной в удобный наряд с шортами, обутую в кроссовку и со шляпой на голове, обнародовала в TikTok блогер Лорен Конлин.

Певица выглядела вполне довольной собой и даже не забыла накрасить губы помадой перед выходом на улицу.

видео дня

К слову, недавно фанаты Мадонны обратили внимание на свежий лайк, который она оставила под видео своего коллеги, певца Сэма Смита, с которыми она в июне выпустила совместный танцевальный трек "Vulgar".

С.Смит

Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Позднее ее подруга Рози О'Доннелл рассказала, как звезда себя чувствует сейчас. "Она выздоравливает дома - она на самом деле очень сильная", - сказала она.

Западные СМИ сообщают, что недавнее столкновение певицы Мадонны со смертью, было совсем не связано с бактериальной инфекцией - а с передозировкой некими сильнодействующими препаратами.

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