"Практически не двигается": СМИ рассказали, как себя чувствует больная Мадонна

В частности, говорят инсайдеры, певица остается прикованной к постели – практически не двигается и ее постоянно тошнит.

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Певица Мадонна по-прежнему сильно больна / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная американская певица и актриса Мадонна идет на поправку, однако чувствует себя еще очень плохо. Об этом сообщает портал TMZ со сcылкой на окружение певицы.

В частности, певица остается прикованной к постели – практически не двигается и ее постоянно тошнит. Кроме того того, 64-летняя поп-икона испытывает сильную слабость и изнеможение. Инсайдеры заявляют, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.

В связи с такой ситуацией Мадонне, по всей вероятности, придется отменить масштабное мировое турне Celebration, которое приурочено к сорокалетнему юбилею ее карьеры. Гастроли должно было стартовать 15 июля 2023 года с концерта в канадском Ванкувере.

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Есть информация, что у певицы развилась серьезная бактериальная инфекция, однако точный диагноз пока остается в секрете.

Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила четверых детей.

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