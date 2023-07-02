"Практически не двигается": СМИ рассказали, как себя чувствует больная Мадонна

Легендарная американская певица и актриса Мадонна идет на поправку, однако чувствует себя еще очень плохо. Об этом сообщает портал TMZ со сcылкой на окружение певицы.
В частности, певица остается прикованной к постели – практически не двигается и ее постоянно тошнит. Кроме того того, 64-летняя поп-икона испытывает сильную слабость и изнеможение. Инсайдеры заявляют, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.
В связи с такой ситуацией Мадонне, по всей вероятности, придется отменить масштабное мировое турне Celebration, которое приурочено к сорокалетнему юбилею ее карьеры. Гастроли должно было стартовать 15 июля 2023 года с концерта в канадском Ванкувере.
Есть информация, что у певицы развилась серьезная бактериальная инфекция, однако точный диагноз пока остается в секрете.
Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.
Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила четверых детей.
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