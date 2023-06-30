Родственникам сказали готовиться к худшему: как себя чувствует Мадонна

Поп-икона, мировая звезда и певица Мадонна сейчас восстанавливается дома после выписки из отделения интенсивной терапии из-за "серьезной бактериальной инфекции".
Известно, что 24 июня 64-летняя американская певица была доставлен в отделение интенсивной терапии. Члены семьи опасались, что "могут ее потерять", пишет Euronews.
Источник, близкий к семье, сказал CNN, что: "Она в порядке". Он также продолжил, что "она отдыхает, чувствует себя лучше и следует предписаниям врачей".
Менеджер Гай Осири в среду сообщил в Instagram, что певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии после того, как заболела в субботу, и добавил, что она, как ожидается, полностью выздоровеет.
Родственница певицы рассказала MailOnline: "Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему". Даже врачи не знали, как все сложится и готовили семью "к самому худшему".
"Вот почему это держалось в секрете с субботы. Все считали, что мы можем потерять ее, и такова была реальность ситуации".
15 июля Мадонна должна была начать свой тур Celebration в Ванкувере, приуроченный к 40-летию ее дебютного сингла. Пока ее концерты перенесены.
Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.
Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила четверых детей.
Вас также может заинтересовать: