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Жена Брюса Уиллиса рассказала, как чувствует себя из-за его болезни: "Мне плохо"

Анна Подгорная
15 августа 2023, 18:05 обновлено 15 августа, 18:05
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Эмма Хеминг поделилась, что чувствуют люди, которые ухаживают за близкими с деменцией.
Эмма Хеминг, Брюс Уиллис
Эмма Хеминг рассказала про свои чувства во время ухода за Брюсом Уиллисом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis, ua.depositphotos.com

Модель и актриса Эмма Хеминг сейчас играет свою самую сложную роль - ухаживает за своим мужем, легендарным актером Брюсом Уиллисом. В начале 2023 года ему диагностировали редкую форму деменции - лобно-височную, и теперь ему необходима сиделка.

Эмма героически справляется с этой миссией. Более того, женщина находит время на то, чтобы повышать осведомленность людей про деменцию, а также поднимать дух тех, кто, как и она, стал сиделкой для своих близких с серьезными болезнями.

На своей странице в Instagram Хеминг-Уиллис выложила ролик, в котором рассказала, едва ли не впервые с того момента, как ее семья услышала страшный диагноз Брюса, как себя чувствует она. Мощное сообщение тронуло ее подписчиков до слез.

видео дня

"Я знаю, это выглядит так, как будто я гуляю, живу своей лучшей жизнью. Я должна прилагать сознательные усилия каждый божий день, чтобы жить как можно лучше. Я делаю это для себя. Я делаю это для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила иначе. Поэтому я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, будто мне хорошо, потому что это не так. Мне плохо. Я просто всегда делаю все, что могу. Я просто хочу, чтобы вы нашли минутку в своем дне, хоть секунду, и нашли в нем что-то красивое. Я должна сделать все возможное для себя и ради своей семьи. Опять же, когда мы не заботимся о себе, мы не можем заботиться о том, кого любим. Итак, это действительно важно, и, как я уже сказала, это сознательное усилие", - со слезами в голосе но с улыбкой на лице заявила Хеминг.

В описании к видео она сообщила, что это - своеобразное обращение к тем, кто с ней в одной лодке: не нужно корить себя за то, что вы находите время для себя. Ухаживая за больными, это не каприз, а необходимость, способная сохранить жизненную энергию и ментальное здоровье.

Смотрите видеообращение Эммы Хеминг-Уиллис:

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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