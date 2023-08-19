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"Больше не могла терпеть боль": Спирс эмоционально прокомментировал свой развод

Дмитрий Видоменко
19 августа 2023, 11:53 обновлено 19 августа, 11:57
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Бритни Спирс прокомментировала развод с фитнес-тренером Сэмом Асгари после шести лет отношений (и года официального брака).
Бритни Спирс, муж
Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с мужем Сэмом Асгари / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная поп-gевица Бритни Спирс высказалась в социальной сети Instagram о своем разводе с супругом ‒ финтес-тренером Сэмом Асгари.

"Как все знают, Сэм и я больше не вместе. Шесть лет — это большой срок, чтобы быть с кем-то, поэтому я немного в шоке, но. Я здесь не для того, чтобы объяснять, почему так, потому что, честно говоря, это никого не касается", — написала она.

Певица призналась, что пыталась транслировать в соцсетях иллюзию хорошей жизни, но это все было очень далеко от реальности.

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"Но, честно говоря, я больше не могла терпеть боль! Каким-то телепатическим образом я получаю так много сообщений от друзей, которые трогают мое сердце, спасибо вам! Я слишком долго играла сильную, и мой Instagram может показаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, что мы все это знаем. Я хотела бы показать свои эмоции и слезы от того, что я действительно чувствую, но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости! Если бы я не была крепким солдатом своего папы, меня бы отправили куда-то лечиться к врачам! Но именно тогда мне больше всего была нужна семья! Тебя должны любить безоговорочно", — написала она.

Напомним, ранее Бритни Спирс обвиняли в приеме тяжелых наркотиков бывший муж и сыновья. К ним присоединился и бывший опекун певицы, который убежден, что жизнь Брит закончит передозировкой.

Также в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила Сэма Асгари и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам, а на шум соседи вызвали полицию.

в СМИ начали появляться новости о том, что Брит и Сэм находятся на грани развода. Инсайдер утверждал, что нервные срывы певицы сильно ранят ее мужа, из-за чего у них возникают конфликты.

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