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130 килограмм и нет зубов: как муж Бритни Спирс изменил себя

Алена Кюпели
18 августа 2023, 11:16 обновлено 18 августа, 11:22
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Звездная пара Спирс и Асгари - главные герои таблоидов за последнюю неделю.
Бритни Спирс, Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари решили развестись/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Муж американской певицы Бритни Спирс, который решил разводиться со звездой, оказывается был другим человеком до встречи со Спирс.

По информации The Daily Mail, Сэм Асгари - иммигрант из Ирана, который переехал в США в возрасте 12 лет со своим отцом в 2006 году, оставив мать и трех сестер.

Он начинал как многообещающий игрок в американский футбол, но после увольнения из команды был вынужден резко изменить направление. Вместо этого Сэм поступил на факультет уголовного правосудия, но был вынужден устроиться на три работы, чтобы заплатить за свою жизнь, и в конечном итоге налегал нездоровую пищу, чтобы выжить.

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Сэм Асгари до встречи с Бритни Спирс
Сэм Асгари до встречи с Бритни Спирс / Instagram/samasghari

В конце концов он стал весить 130 килограмм и начал страдать от депрессии.

Однако Сэм решил изменить свою жизнь и за шесть месяцев сбросил более 45 килограмм благодаря изнурительным упражнениям и диете.

Новые зубы экс-супруга Спирс
Новые зубы экс-супруга Спирс / Скриншот видео

"Сейчас 29-летний парень также обновил свою улыбку с помощью набора ослепительных имплантатов, а его голливудское сияние открыло множество актерских и модельных возможностей, которые в конечном итоге привели его к встрече с Бритни", - пишет издание.

Напомним, ранее перепуганные соседи Спирс и Асгари вызывали полицию - их напугали яростные крики Бритни и шум борьбы, которые доносились из дома супругов.

Кроме того, в СМИ начали появляться новости о том, что Брит и Сэм находятся на грани развода. Инсайдер утверждал, что нервные срывы певицы сильно ранят ее мужа, из-за чего у них возникают конфликты.

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