"Любил жизнь": умер звезда "Зачарованных"

Мужчина скончался от онкологического заболевания. Смерть подтвердила его жена.

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Умер Звезда "зачарованных" / Коллаж Главред, фото Instagram/julianmcmahonofficial

Кратко:

От чего скончался Джулиан Макмэхон

Чем прославился актер

Джулиан Макмэхон, известный по своим ролям в популярных сериалах "Части тела" и "Зачарованные", умер после личной борьбы с раком. Ему было 56 лет.

Как пишет Page Six, его жена Келли Макмэхон подтвердила его смерть в пятницу, сообщив, что актер скончался "мирно" в Клируотере, штат Флорида, в среду после "героических усилий по преодолению" своей болезни.

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"Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым сокровенным желанием было принести радость в как можно больше жизней", — поделилась Келли, прежде чем попросить поклонников "поддержать", чтобы "позволить их семье скорбеть в уединении".

Умер Джулиан МакМэхон / Фото Instagram/ julianmcmahonofficial

"И мы желаем всем тем, кому Джулиан принес радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания", — заключила она.

Она не раскрыла, с каким именно раком боролся актер.

Джулиан начал свою актерскую карьеру в качестве главного персонажа в австралийской дневной мыльной опере "Сила, страсть" в 1989 году.

Он продолжил играть свою первую роль в полнометражном фильме в 1992 году в фильме "Мокрое и дикое лето!" вместе с Эллиотом Гулдом.

Умер Джулиан МакМэхон / Фото Instagram/ julianmcmahonofficial

После работы в мыльной опере NBC "Другой мир" и криминальной драме "Профайлер" Джулиан получил постоянную роль Коула Тернера в сверхъестественном драматическом сериале "Зачарованные".

Но его роль доктора Кристиана Троя в сериале Райана Мерфи на канале FX "Части тела" в конечном итоге сделала его имя нарицательным.

В 2005 году он получил номинацию на "Золотой глобус" за свою игру в сериале. Шоу длилось шесть сезонов.

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