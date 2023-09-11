"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

Белорусский ведущий Дмитрий Шепелев, который работал с президентом Украины Владимиром Зеленским на шоу "Рассмеши комика", 24 февраля 2022 года осудил войну в Украине, за что его критиковали в стране-оккупанте.
Однако, спустя полтора кровавых года, на протяжении которых рф продолжает вероломный террор мирного населения нашей страны, Шепелев не просто переобулся, а совершил максимально лицемерный поступок. Ведущий принял предложение стать ведущим на одном из главных пропагандистских каналов страны-агрессора, и отправился на съемки в оккупированный Мариуполь.
Такое бесчестье не смогли игнорировать ни простые украинцы, ни украинские звезды, с которыми Дмитрий когда-то сотрудничал. Среди них оказалась певица Анастасия Приходько, которая познакомилась с Шепелевым во время ее участия в Евровидении.
На своей странице в Instagram она заявила, что ведущий получил работу через постель - он нашел влиятельного любовника, который помог ему засветиться на росТВ.
"Скажу одно: это человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей чтобы получить работу на канале, и как липучка липнет ко всем, кто даст ему денег", - высказалась Приходько.
Позже она подтвердила свои слова в интервью для Славы Демина. Певица отметила, что все еще имеет проверенных информаторов, которые рассказали ей правду про карьеру Дмитрия Шепелева.
Ранее экс-звезды "КВН" приехали на Донбасс и выдали пропаганду об оккупантах - Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов до этого старались хранить молчание про войну в Украине.
Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.
Другие новости:
- "А волосы где?": облысевшая Волочкова превратилась в Майкла Джексона
- "Неповторимо": путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду
- Дедушка легкого поведения: пластика превратила Киркорова в трясущегося старца