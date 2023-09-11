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"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

Анна Подгорная
11 сентября 2023, 21:58 обновлено 11 сентября, 21:58
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Анастасия Приходько рассказала, через какой место Шепелев заработал себе место на пропагандистском телевидении.
Дмитрий Шепелев, Анастасия Приходько
Анастасия Приходько рассказала, что Дмитрий Шепелев попал на росТВ через постель / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/prykhodko_official

Белорусский ведущий Дмитрий Шепелев, который работал с президентом Украины Владимиром Зеленским на шоу "Рассмеши комика", 24 февраля 2022 года осудил войну в Украине, за что его критиковали в стране-оккупанте.

Однако, спустя полтора кровавых года, на протяжении которых рф продолжает вероломный террор мирного населения нашей страны, Шепелев не просто переобулся, а совершил максимально лицемерный поступок. Ведущий принял предложение стать ведущим на одном из главных пропагандистских каналов страны-агрессора, и отправился на съемки в оккупированный Мариуполь.

Такое бесчестье не смогли игнорировать ни простые украинцы, ни украинские звезды, с которыми Дмитрий когда-то сотрудничал. Среди них оказалась певица Анастасия Приходько, которая познакомилась с Шепелевым во время ее участия в Евровидении.

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На своей странице в Instagram она заявила, что ведущий получил работу через постель - он нашел влиятельного любовника, который помог ему засветиться на росТВ.

"Скажу одно: это человек, который продаст свою маму за деньги. Он стал любовником одного из влиятельных людей чтобы получить работу на канале, и как липучка липнет ко всем, кто даст ему денег", - высказалась Приходько.

Позже она подтвердила свои слова в интервью для Славы Демина. Певица отметила, что все еще имеет проверенных информаторов, которые рассказали ей правду про карьеру Дмитрия Шепелева.

Дмитрий Шепелев, Анастасия Приходько
Анастасия Приходько рассказала, что Дмитрий Шепелев попал на роств через постель / instagram.com/prykhodko_official

Ранее экс-звезды "КВН" приехали на Донбасс и выдали пропаганду об оккупантах - Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов до этого старались хранить молчание про войну в Украине.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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