Оккупанты "говорят сердцем": экс-звезды "КВН" приехали на Донбасси и выдали пропаганду об оккупантах

Российские юмористы и экс-звезды "КВН" Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приехали на оккупированный Донбасс и выдали пропаганду о российских оккупантах.

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Дорохов и Мусагалиев рассыпались в похвалах оккупантам / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот / коллаж Главред, УНИАН и скриншоты

Российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, в свое время прославившиеся благодаря телепередаче "КВН", приехали в оккупированный Донбасс – поразвлекать русских оккупантов и боевиков "ДНР".

Мусагалиев и Дорохов приняли участие в пропагандистском шабаше по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса". Мероприятие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе "Саур-Могила".

Там они развлекали российских захватчиков на концерте, где выступили вместе с ярым путинистом – певцом Ярославом Дроновым (он же SHAMAN).

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Более того, Мусагалиев и Дорохов на камеру назвали русских оккупантов и террористов "ДНР" – "душевными людьми", которые "говорят сердцем":

"У нас был разговор непосредственно с военнослужащими, которые защищают эту землю. И хотим сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди", – без тени сомнения сказали путинисты.

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

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