Экс-ведущий "Рассмеши комика" устроил в Мариуполе пропагандистскую выходку

Известный ведущий родом из Беларуси Дмитрий Шепелев, который долгие годы работал в Украине, отличился пропагандистской выходкой в Мариуполе.

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Дмитрий Шепелев приехал в уничтоженный Мариуполь снимать передачу / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Телеведущий родом из Беларуси Дмитрий Шепелев, который долгие годы работал в Украине, в частности на проекте "Рассмеши комика" с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским, отличился пропагандистской выходкой. Шепелев приехал во временно оккупированный РФ Мариуполь – чтобы снимать программу о животных "В кругу друзей" для русского канала "Россия 1".

Анонс программы уже был показан в эфире российского пропагандистского ТВ. В сюжете Шепелев с циничной улыбочкой говорит, что его шоу "развлекательное", но выпуск из Мариуполя расскажет "непростую историю".

По всей вероятности, Шепелев согласился поехать в оккупированный и почти уничтоженный Россией украинский город, поскольку ему необходимо выслужиться перед Кремлем – чтобы его "простили" за антивоенные и откровенно проукраинские высказывания в 2022 году.

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Тогда Шепелев на своих страницах в соцсетях писал такое: "Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают".

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

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