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"Это верх лицемерия": экс-муж Тринчер резко раскритиковал Ефросинину

Руслана Заклинская
7 декабря 2023, 18:15
Маша Ефросинина раскритиковала Анну Тринчер за покупку Porsche во время войны, но сама была одета в драгоценности на миллионы гривен.
'Это верх лицемерия': экс-муж Тринчер резко раскритиковал Ефросинину
Волошин разнес Ефросинину и назвал лицемеркой / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/mashaefrosinina

Бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер и бизнесмен Александр Волошин, резко раскритиковал телеведущую Машу Ефросинину. Причиной стала критика Ефросининой Тринчер за покупку новенького Porsche во время войны. Об этом Александр Волошин рассказал в своем Instagram.

В ходе интервью Ефросинина упрекнула Анну Тринчер, что та щеголяла дорогим подарком от мужа, тогда как немало людей страдают из-за войны. Ведущая обратилась к Тринчеру с возмущением, указывая, что в это время, когда в Украине продолжается полномасштабная война, владение дорогим автомобилем и гордыня этим может оскорбить людей, которые сталкиваются с реальными трудностями в результате войны.

"Странные были ощущения, что вы словно из космоса. Здесь у нас сирены, все взрывается, и здесь Porsche. Это не запрещено, вы зарабатываете. Тебе не кажется, что это слишком, как для показательности? Это причиняет боль тем людям, которым нечего есть. Таких людей очень много. Дети спят в подвалах. Такова сейчас жизнь", - обратилась Маша Ефросинина к певице.

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Сама исполнительница, в свою очередь, упрекнула ведущую и отметила, что этот подарок был заслуженно заработан ее мужем. Она оправдала свою позицию, приводя пример того, что в Украине происходят развлекательные мероприятия, снимаются юмористические шоу.

Бывший муж Тринчер, Волошин вступился за девушку и обвинил Ефросинину в двойных стандартах. Он отметил, что ведущая сама пришла на интервью в драгоценных украшениях, стоимость которых составляет тысячи евро.

"Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте или отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье за 50 тысяч гривен и браслетах Cartier, которые стоят тысячи долларов. Если у тебя такая позиция, то зачем одевать на интервью Cartier. Это просто верх лицемерия", - возмутился блогер.

Развод Тринчер и Волошина

Напомним, в конце ноября 2023 года Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе через год, после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.

Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.

В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.

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