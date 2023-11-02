Маша Ефросинина показала чувственную съемку топлес

Активистка загипнотизировала поклонников новым женственным образом.

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Маша Ефросинина в пиджаке на голое тело показала новую съемку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина показала бекстейдж новой фотосъемки. Она заинтриговала поклонников, ведь в кадре появится в крайне чувственном образе.

На своей странице в Instagram Ефросинина показала, как сидит в студии на стуле в расслабленной позе. Одета ведущая в черный брючный костюм с вышивкой в виде золотистых колосков.

Примечательно, что пиджак Маша надела на голое тело - из-под его бортов проглядывают мягкие полукружья бюста ведущей. В конце ролика она смотрит прямо в камеру и посылает воздушный поцелуй.

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В комментариях отмечают, что, несмотря на частичное обнажение, съемка не получилась пошлой. В кадре Ефросинина излучает уверенную, спокойную но очень притягательную женственность, которая вызывает восхищение.

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