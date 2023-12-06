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Ефросинина наотрез отказалась выходить на одну сцену с Остапчуком

Алена Кюпели
6 декабря 2023, 15:13
Телеведущая поставила одно условия по поводу новогодних корпоративов.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина озвучила свои условия/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина сообщила, что не категорически не выйдет на одну сцену со скандальным телеведущим Владимиром Остапчуком.

По информации издания Главком, причиной такой ситуации, скорее всего, стал конфликт относительно провокационного высказывания Остапчука в отношении женщин и ухода за собой. В одном из своих шоу Остапчук заявил, что женщина не может быть "10 из 10" если она не сделала депиляцию.

Ефросинина на своей странице в Instagram отреагировала на это и справедливо заметила, что никто и никогда не имеет права указывать женщине, что и как ей делать со своей внешностью.

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На что Остапчук, как и его молодая жена Катерина, не смогли смолчать и активно отвечали всем, кто "смел" публично заговорить о скандальном высказывании.

"Так, в агентстве "Дядя Жора" сообщили, что услуги Маши Ефросининой будут стоить 9 тыс. евро, однако есть одно условие – она наотрез отказывается выступать с шоуменом Владимиром Остапчуком. Кстати, договориться о выступлении на новогоднюю ночь со скандально известным Остапчуком тоже так просто не получится. По словам агентства "Дядя Жора", Остапчук "очень занят", а агентство Lioncom возможность пригласить шоумена нашло – шесть часов его работы стоит 6 тыс евро", - сообщило СМИ.

Скандал "о депиляции" Остапчука:

Певец Позитив, ведущий Владимир Остапчук и Богдан Буше попали в скандал после выхода нового выпуска шоу "Мекнув - питайте". В эфире троица обсудила тему депиляции у женщин. В частности, они заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, у которых есть растительность на теле, не могут быть привлекательными.

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита повсюду. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо и красиво, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — сказал Остапчук.

Буше в свою очередь добавил, что "девушка без депиляции не может быть 10 из 10", а Позитив пошутил, что таким образом "всем будет тепло".

Позже Ефросинина написала пост в Instagram, где сообщила, что каждая из женщин и есть 10 из 10. "И были бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать нам, что что-то у нас не так", - говорит она.

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Маша Ефросинина новости шоу бизнеса
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