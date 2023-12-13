"Слишком красивый": Инна Мирошниченко рассказала, как сомневалась в отношениях с Тимуром

Юрист и жена популярного украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко рассказала, как влюбилась в своего мужа и как начинались их отношения.
Об этом многодетная мама написала на своей странице в Instagram.
По словам Инны Мирошниченко, когда она впервые познакомилась со своим будущем мужем Тимуром, она подумала, что у них ничего не получится.
"Слишком красивый, слишком нравится всем, слишком улыбающийся, что я толковала, как легкомысленный. На такого нельзя положиться. Этот мужчина не подарит мне уверенность в нас", - пишет Инна.
Но тут же, по ее словам, вторым мнением был вариант: "если не попробую, то не узнаю".
"И я узнала, что ты самый заботливый, самый любящий, самый надежный партнер во всем мире", - пишет она.
Мирошниченко также шутит, что в то же время, между первой и второй мыслью прошло 27 месяцев. "Ты еще и самый терпеливый партнер в мире", - хвалит она своего мужа.
Напомним, недавно поклонники Инны затронули важную и крайне болезненную тему - расстройства пищевого поведения. Она поделилась своим опытом
Напомним, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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