Скандально известная кума диктатора Путина Оксана Марченко решила выпустить для русских агрессоров новый сезон своего православного проекта "Паломница".

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Кума диктатора Путина отличилась неимоверным православным бредом / коллаж Главред, скриншоты из видео

Скандального известная бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко ‒ она же супруга обвиняемого в госизмене бывшего нардепа Виктора Медведчука (они с супругом еще и кумовья русского диктатора Владимира Путина) пытается сделать в стране-агрессоре РФ новую карьеру ‒ и выпустила в Сети новый сезон своего сериала "Паломница". На это обратили журналисты проекта "Телебачення Торонто".

На экране Марченко бродит с рюкзаком за плечами (и с довольно-таки кислой физиономией) по разным церквям РПЦ и рассказывает всяческого рода небылицы. К примеру, как ее благоверного якобы "спасло" из "застенков" украинских силовиков "приглашение на день рождения Богородицы". Потом она утверждает, что во время обыска в их с Медведчуком особняках кто-то якобы украл все материалы второго сезона "Паломницы". А сейчас якобы воры вернули все украденное.

Кроме того, в рамках сериала "Паломница" Марченко ведет "задушевные" беседы о православии с путинистами ‒ в частности, с кремлевским шутом Николаем Басковым или с сербским-актером и фанатом России Милошем Биковичем. (который недавно лишился из-за своих имперских взглядов роли в сериале канала НВО "Белый лотос").

И, апофеоз ее придумал ‒ Марченко рассказывает, о том, что якобы обожгла себе грудь горчичниками. И ничего не помогало справиться, кроме как тапочки святого Спиридона (жаль, только непонятного, были ли они белого цвета).

"Мы все занимаемся самолечением. Я решила поставить себе горчичники от

кашля. Я почувствовала чудовищное жжение. Когда эта пытка закончилась и я сняла горчичники, то увидела на своей груди восемь кровавых ран. Мне был поставлен неутешительный диагноз – химический ожог четвертой степени. Когда я прикоснулась к тапочкам святого Спиридона, священник возложил на меня епитрахиль и прочитал молитву. На следующее утро, когда я принимала душ, я увидела, что на моей коже нет никакого следа от моих страшных ожогов", – выдала отменный бред кума Путина.

Напомним, ранее латвийская певица Лайма Вайкуле сделала заявление про качество культуры страны на болотах, от которого пропагандисты завизжали от обиды.

Также "Хюррем из Великолепного века", турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, опозорилась пропагандистской вечеринкой на День рождения младшей дочери.

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