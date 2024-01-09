Мерьем Узерли с детства приучает детей к культуре страны-оккупанта.

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Мерьем Узерли вырядилась Машей из мультика Маша и Медведь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса и модель, известная ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли не выражала своей позиции относительно войны в Украине во всеуслышание, однако ее поступки говорят громче слов - за два последних года она не единожды приезжала в страну на болотах, снималась в российских изданиях и выходила на мировые ковровые дорожки в нарядах от российских дизайнеров.

Увы, лояльности к стране, которая в угоду кровавого диктатора методично уничтожает украинский народ, она с детства приучает и своих двух дочерей. Например, младшей дочери Узерли на днях исполнилось три года. Вечеринку для девочки артистка устроила в стиле российского мультфильма "Маша и медведь", который многими иностранными критиками оценивается, как концентрированная российская пропаганда.

Так корреспонденты The Times провели исследование, согласно которому мультфильм, популярный не только в стране-агрессоре, но и за рубежом, может являться одним из мощных инструментов пропутинской политики, где Медведь - добрая, великодушная и разносторонне развитая россия, а Маша - кивок в сторону якобы дерзкого и решительного диктатора.

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На вечеринке Узерли нарядила себя и младшую дочь в фиолетовые сарафаны и платочки, как у Маши, а остальным гостям выдала медвежьи ушки. Комната также была оформлена в стиле мультсериала, а желающие могли сфотографироваться с плюшевыми копиями главных персонажей.

Фотографии с Дня рождения артистка показала на своей странице в Instagram, чем собрала множество одобрительных комментариев российских поклонников. Украинские фанаты остались разочарованными Мерьем Узерли из-за выбора наряда и мультфильма.

Мерьем Узерли вырядилась Машей из мультика Маша и Медведь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее стало известно, что любовница Путина, гимнастка Алина Кабаева была на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, и вместе с остальными гостями светила прелестями в пеньюаре.

Также бывшая жена солиста Quest Pistols Антона Савлепова, актриса из Мариуполя Ирина Горбачева, цинично воспела Россию, в которой окончательно осела после 24 февраля.

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