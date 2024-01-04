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Бывшая жена солиста Quest Pistols и уроженка Мариуполя цинично воспела Россию

Дмитрий Видоменко
4 января 2024, 13:27
Бывшая жена солиста Quest Pistols Антона Савлепова, российская актриса Ирина Горбачева, впервые назвала причину их развода.
Савлепов, Горбачева
Антон Савлепов и Ирина Горбачева развелись как раз из-за войны, которую Путин развязал против РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Бывшая жена солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова, российская актриса Ирина Горбачева впервые публично заговорила в интервью российским пропагандистским СМИ о причине распада их брака.

Самое прискорбное в ее рассказе, что Горбачева, которая родилась и несколько лет прожила в Мариуполе (жестоко уничтоженном русскими оккупантами) теперь публично признается в любви к стране-агрессору России.

Теперь Горбачева публично ноет ‒ мол, когда началось полномасштабное вторжение, почти все ее друзья от нее отвернулись, а также распался ее брак с Савлеповым.

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"Когда у меня сейчас произошел и развод с моим вторым мужем, и с начала СВО [так в России Кремль приказал публично называть войну против Украины ‒ Главред]. Когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь, а не потому, что так надо. Или кто-то там что-то, страшно уйти. Нифига. Я не хочу отнекиваться, что я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своей страны, я часть своего государства. Я часть любого процесса, который происходит в моей стране. Я выбираю быть здесь, здесь жить. И это, конечно, по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись", – пожаловалась артистка.

Напомним, ранее Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк объявили о воссоединении первого состава популярной в 2000-е украинской поп-группы Quest Pistols.

Музыканты анонсировали совместный благотворительный концерт-тур по Европе с целью помочь Украине и украинцам, пострадавшим от военной агрессии рф. Всего запланировано 6 концертов в 6 европейских городах.

Впоследствии Антон Савлепов сообщил, что его брат, Сергей Строев, давно в плену у оккупантов.

"Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечеными, а о других до сих пор ничего не известно. Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", – сказал артист.

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