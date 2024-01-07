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"Культура там, где Пугачева": из-за заявления Вайкуле россияне визжат от обиды

Анна Подгорная
7 января 2024, 18:25
Страна, где мозг большинства заменяет телевизор, все еще верит в свое раздутое величие.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле высказалась про российскую культуру и разозлила Сеть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле до полномасштабной войны в Украине была одной из самых популярных артисток в стране на болотах. С 24 февраля она поддерживает Украину и украинцев, а также публично критикует действия руководства страны-оккупанта и тех, кто это одобряет.

По этой причине пропагандисты наметили Вайкуле одной из своих "жертв" - в прессе сочиняют о ней всякие небылицы, а также выпускают ее интервью с комментариями "экспертов", чтобы разжечь ненависть народа.

Так недавно по росСМИ разлетелась цитата певицы, в которой она критикует мнимое величие российской культуры - россияне видят себя праведниками с томиком Достоевского в руках и билетом на российский балет на вечер. На деле же те, кто верит пропагандистам и одобряет войну - просто необразованные и кровожадные люди, далекие от "балов, шампанского, лакеев и юнкеров".

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Еще больше возмущения у одурманенных россиян вызвало заявление Лаймы о том, что их культура покинула страну-агрессора вместе с артистами, которые осуждают войну. "Они как зомби смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, то напала бы Украина. Это такую глупость можно слушать и верить этой глупости? Поэтому, как кто-то очень хорошо сказал: "Культура не в России, а культура там, где есть Максим Галкин, Алла Пугачева". Вот там культура. Не надо приписывать себе ничего. Так что сейчас культура переместилась – и режиссеры, и актеры. Вот там российская культура", - уверена Лайма Вайкуле.

Примечательно, что фраза про культуру принадлежит не самой певице, она лишь выразила свое согласие. Впервые из ее уст она прозвучала еще летом 2023 года, но пропагандисты решили не вдаваться в подробности в своем стремлении пожаловаться на "несправедливую" Лайму.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне. Артистка пристально следит за военными событиями и политической ситуацией, поэтому имеет свое мнение о том, какое развитие будет иметь это противостояние.

Также звезда прокомментировала позицию певца Валерия Леонтьева относительно войны в Украине. С момента начала полномасштабного вторжения он полностью исчез из информационного пространства.

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