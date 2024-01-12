Невестка перебежчицы Марченко показала детей и внезапно заговорила на украинском

Ведущая-предательница Оксана Марченко недавно стала бабушкой во второй раз. Новость об этом появилась в СМИ еще в конце декабря 2023 года, однако невестка жены Медведчука решила об этом рассказать самостоятельно лишь сейчас.
Так в Instagram-сторис Екатерина Марченко показала два фото: на одном она позирует со старшим сыном Виктором (2021 г.р.) и младенцем на руках. Пол и имя новорожденного, так же как и лица детей, мама решила скрыть.
На втором снимке Катя позирует еще беременной. Этот кадр Марченко, которая, вероятно, живет в москве вместе со своей поддерживающей путина семьей, подписала на украинском языка: "2 місяці назад я вдруге стала мамою". Стоит отметить, что до этого свой блог невестка Оксаны Марченко вела исключительно на русском языке, и про свою позицию относительно войны в Украине и связанных с этим событий предпочитала молчать.
Екатерина Марченко - жена старшего сына Оксаны Марченко Богдана, которого ведущая-предательница родила от первого брака с украинским бизнесменом Юрием Коржом. За Виктора Медведчука Марченко вышла замуж, когда Богдану было 6 лет.
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