Маша Ефросинина обольстительно разделась и произвела фурор в Сети

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Звезда шоу Маскарад на 1+1 Маша Ефросинина решила побаловать поклонников новой дозой откровенных кадров, которые сделала в коллаборации с украинским бельевым брендом.

Телеведущая показала шикарные формы в цвете и ч/б, позируя в одном только белье и с растрепанными волосами. Маша Ефросинина разделась, и вдохновила своих подписчиков в Instagram с самого утра - ее стройная фигура вызвала у поклонников желание также заниматься собой и выглядеть чудесно.

"Понедельник может быть разным..", - подписала девушка фотосессию.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

"Аж закурить захотелось", "Шикарное тело", "Фигура, просто Супер! Красотка!", "Какое белье на мне - такая и самооценка и соответственно все в жизни", "Какая Вы красивая, женщина", "Огонь, Машунь", "Классный набор, Маше очень идёт", "Блестяще", "Вот это секси", "Мария!!! Не прилично)) быть такой красивой!", - пишут ей в комментариях.

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