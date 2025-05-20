'Всегда бесило': Зеленская сделала неожиданное признание о своей маме

Зеленская поделилась воспоминаниями из детства.

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Зеленская рассказала о детстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

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На каком инструменте любит играть Елена Зеленская

Какая привычка мамы ее раздражала

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась воспоминаниями о своем детстве и юношестве. В частности, в интервью Маричке Падалко она рассказала, что любила играть на пианино.

По ее словам, маме это очень нравилось, поэтому женщина часто подглядывала за дочкой. Однако, такая привычка мамы ее раздражала.

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"Мама всегда любила, когда я играла. Помню, у меня было пианино и так по коридору кухня. И она что-то там делала и иногда так выглядывала, смотрела на меня. И меня это всегда так... Меня это бесило всегда", - призналась Зеленская.

Она также добавила, что и сейчас порой играет на музыкальном инструменте.

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Елена Зеленская / Инфографика: Главред

Елена Зеленская - последние новости

Как сообщал Главред, первая леди Украины откровенно рассказала, на каком языке общается ее семья и почему украинский не всегда звучит в их доме.

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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