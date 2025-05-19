"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

Первая леди не стала скрывать правды о том, что ее дети общаются не только на украинском языке.

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В семье Зеленских основным языком общения является украинский / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/, скриншот

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На каком языке дома говорит президент Украины

Общаются ли дети Зеленских только на украинском

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала, на каком языке общается ее семья и почему украинский не всегда звучит в их доме. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале украинской ведущей Марички Падалко.

Зеленская отметила, что украинский язык в исполнении ее мужа, президента Украины Владимира Зеленского, улучшается очень быстро и его становится все больше и больше.

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Таким образом именно украинский занимает наибольшее количество времени среди других языков в доме президента и Первой леди. Но дети супругов также общаются на иностранных языках.

"Однако всегда стараемся больше общаться на украинском. Наши дети 100% будут больше углублены в украинский (язык - Главред) и будут меньше знать того, чего им не надо знать", - подчеркнула Зеленская.

Елена добавила, что это касается не только ее семьи, но и сверстников детей Зеленских, проживающих в Украине.

"Думаю, что нам нужно время, терпение и поддержка друг друга. Потому что, когда мы делаем ошибки, мы боимся, что нас осудят, посмеются над нами. И многие люди из-за этого испытывают сопротивление", - отметила она.

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Елена Зеленская - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что Елена Зеленская рассказала, как с ней разговаривал Владимир Зеленский после конфликта с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Накануне также супруги Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки и Днем семьи и Первая леди поразила украинцев своим образом, а именно полтавской вышиванкой.

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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