"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

Вы узнаете:
- На каком языке дома говорит президент Украины
- Общаются ли дети Зеленских только на украинском
Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала, на каком языке общается ее семья и почему украинский не всегда звучит в их доме. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале украинской ведущей Марички Падалко.
Зеленская отметила, что украинский язык в исполнении ее мужа, президента Украины Владимира Зеленского, улучшается очень быстро и его становится все больше и больше.
Таким образом именно украинский занимает наибольшее количество времени среди других языков в доме президента и Первой леди. Но дети супругов также общаются на иностранных языках.
"Однако всегда стараемся больше общаться на украинском. Наши дети 100% будут больше углублены в украинский (язык - Главред) и будут меньше знать того, чего им не надо знать", - подчеркнула Зеленская.
Елена добавила, что это касается не только ее семьи, но и сверстников детей Зеленских, проживающих в Украине.
"Думаю, что нам нужно время, терпение и поддержка друг друга. Потому что, когда мы делаем ошибки, мы боимся, что нас осудят, посмеются над нами. И многие люди из-за этого испытывают сопротивление", - отметила она.
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Ранее Главред писал, что Елена Зеленская рассказала, как с ней разговаривал Владимир Зеленский после конфликта с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
Накануне также супруги Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки и Днем семьи и Первая леди поразила украинцев своим образом, а именно полтавской вышиванкой.
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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